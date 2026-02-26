Tayyar Article
تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة بطريقة احتيالية... هل تعرفون شيئًا عنه؟
26 February 2026
11 secs ago
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:
وردت إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، شكوى من إحدى المواطنات، ضدّ مجهول بجرم سرقة من داخل سيّارتها في محلّة النّبي ساري بالقرب من مفرق اللوبية، وذلك بعد أن أوهمها بأنه سيقوم بإصلاح السّيّارة، ثم قام بنشل محفظتها وفرّ على متن درّاجته الآلية، وأنّها قامت بتصويره بواسطة هاتفها الخلوي بعدما شعرت بأنه ينوي سرقتها.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من الذين يعرفون شيئًا عنه أو عن مكان وجوده، التّوجه إلى المفرزة المذكورة، الكائنة في حارة صيدا – تلة مار إلياس، أو الاتّصال على أحد الرقمين: 754308-07 أو 729147-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا بأن كل من يُسهِم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون.
19 :37
شو الوضع؟ مفاوضات جنيف قيد المتابعة وإسرائيل تهاجم البقاع... عون وسلام يدعوان المجلس لعقد استثنائي و"التيار" طلب مناقشة الحكومة وخاصة حول قانون الإنتخاب تتمة
19 :33
الميادين: ارتفاع عدد الجرحى إلى 19 إثر الغارات الإسرائيلية على البقاع
19 :30
توقيف أحد المتورطين في عملية خطف! تتمة
19 :19
إخلاء مبنيين في بخعون ـ الضنية معرضين لخطر السقوط تتمة
19 :05
شهيد بالغارة على بعلبك! تتمة
18 :59
التحكم المروري:طريق ترشيش زحلة مقطوعة امام جميع المركبات بسبب تساقط الثلوج
