استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير، السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، وجرى البحث في الأوضاع في المنطقة ومؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية.