كواليس - نائب يكشُف سبب تأجيل الإنتخابات!
26 February 2026
source: tayyar.org
يتساءَل نائب في كتلة نيابية مستقلة عن مبرر التمديد للمجلس النيابي؟ وإذا كان تقنياً أم سياسياً؟ ويُرجح أن يكون السبب تعديل قانون الإنتخاب الحالي لاسيما بندي المغتربين و"الميغاسنتر" الى جانب البطاقة الممغنطة وهذا يحتاج الى عامين بحسب النائب الذي يسأل الحكومة والمجلس النيابي: لماذا لم يصار الى تعديل القانون منذ أشهر وعام والجميع يعرف أن القانون تشوبه ثغرات قانونية ولوجستية وقانونية؟.
