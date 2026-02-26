يتساءَل نائب في كتلة نيابية مستقلة عن مبرر التمديد للمجلس النيابي؟ وإذا كان تقنياً أم سياسياً؟ ويُرجح أن يكون السبب تعديل قانون الإنتخاب الحالي لاسيما بندي المغتربين و"الميغاسنتر" الى جانب البطاقة الممغنطة وهذا يحتاج الى عامين بحسب النائب الذي يسأل الحكومة والمجلس النيابي: لماذا لم يصار الى تعديل القانون منذ أشهر وعام والجميع يعرف أن القانون تشوبه ثغرات قانونية ولوجستية وقانونية؟.