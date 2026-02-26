weather logo
مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الاعلام تشكيل لجنة وزارية تضم الى جانب وزير الاعلام سائر الوزارات والادارات والهيئات المختصة لاعداد خطة وطنية شاملة تهدف الى ترشيد استخدام الانترنت وتطبيقاته كافة للأولاد دون سنة معينة

  • 26 February 2026
  • 44 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

