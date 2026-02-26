كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر منصة إكس:



"بجهود الحرس الوطني والشيخ حكمت الهجري تنتهي اليوم عملية تبادل معتقلي السويداء حيث سيسلم الحرس الوطني عشرات الموقوفين من الجيش والامن العام مقابل عودة عشرات المختطفين من السويداء. والاهم عودتهم الى السويداء لا إبعادهم . فرض الشيخ حكمت شروطه."