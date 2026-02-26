معلوف لنديم الجميل: انت ابن شهيد.. بتمنى عليك الاعتذار!
26 February 2026
5 secs ago
source: tayyar.org
كتب النائب السابق ادي معلوف عبر اكس:
بسياق مقابلة للنائب نديم الجميل قال حرفياً: "...الجيش بدو يروح يشحد مصاري"
بغض النظر عن مقارباتنا المختلفة لطريقة تعاطي الجيش بملف خطة حصر السلاح،
استعمال كلمة "الجيش بيشحد" مهينة للمؤسسة العسكرية!
احتراماً لكل ضابط وجندي وعائلة شهيد ومعوّق، وانت ابن شهيد،
بتمنى عليك الاعتذار.
13 :00
رئاسة الجمهورية: صدور المرسوم ٢٥٩١ تاريخ ٢٦ شباط ٢٠٢٦ القاضي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يُفتتح في ٢ اذار ويُختتم في ١٦ آذار منه ضمناً
12 :42
تعليقٌ صادم لوزير حول البنزين! تتمة
12 :39
أمين مجلس الدفاع الإيراني:
- إذا كان جوهر التفاوض عدم امتلاك سلاح نووي فهذا يتوافق مع عقيدتنا وفتوى المرشد
- الوزير عراقجي يتمتع بالدعم والسلطة الكافية لإبرام هذا الاتفاق
12 :35
كواليس - سفير سابق على رأس وزارة الخارجية! تتمة
12 :26
منشور لوهّاب حول السويداء... ماذا قال؟ تتمة
12 :19
"الحرب على إيران واقعة"... ماذا عن استهداف خامنئي؟ تتمة
