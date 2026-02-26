بسياق مقابلة للنائب @nadimgemayel قال حرفياً: "...الجيش بدو يروح يشحد مصاري"

بغض النظر عن مقارباتنا المختلفة لطريقة تعاطي الجيش بملف خطة حصر السلاح،

استعمال كلمة "الجيش بيشحد" مهينة للمؤسسة العسكرية!

احتراماً لكل ضابط وجندي وعائلة شهيد ومعوّق، وانت ابن شهيد،

بتمنى عليك الاعتذار. — Edy Maalouf (@edymaalouf) February 26, 2026

