حذّر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط



من منتصف شهر آذار، قائلاً باللغة الإنكليزية: "Beware the ides of March"، أي "احذروا أيدس مارس"، وهو يوم في التقويم الروماني القديم يوافق الخامس عشر من شهر آذار، ويرتبط تقليديًا بسوء الطالع والنذر المشؤومة أو المصير المحتوم.



وجاء كلام جنبلاط عقب صدور تحذيرات من عدة دول دعت رعاياها إلى مغادرة دول في المنطقة، وكان أبرز تلك التحذيرات ما صدر عن كندا التي طلبت من رعاياها مغادرة لبنان.

