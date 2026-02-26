الأنباء الكويتية: يبقى ملف الانتخابات النيابية طبقا دسما على طاولة النقاش، في وقت بدا الهامش يضيق أمام تسوية تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في موعدها، حيث إن الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي التي بدأت مطلع السنة الحالية تنتهي بعد أيام، ما يجعل من انعقاد المجلس النيابي لإجراء أي تعديل أمرا غير وارد، في انتظار بدء العقد العادي الاول في أول ثلاثاء بعد 15 مارس المقبل الموافق 17 منه. وبالتالي يكون قد أقفل باب الترشيح للانتخابات في العاشر من الشهر عينه.