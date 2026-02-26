الجمهورية: مسؤول رفيع: أنا على يقين أنّ طرح تأجيل الانتخابات مصدره داخلي
26 February 2026
23 secs ago
source: الجمهورية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
إذا كانت محاولة تسويق فكرة تأجيل الانتخابات تبدو وكأنّها قد أُحبطت داخلياً، الّا انّ ذلك لا يعني انّ احتمال تسرّبها من جديد عبر أبواب اخرى، غير مستبعد، بل وفق ما يقول مسؤول رفيع لـ«الجمهورية» إنّ «معاودة الكرّة من جديد، وطرح تأجيل الانتخابات أمر وارد جداً جداً، حتى انني لا استبعد ممارسة ضغوط إزاء هذا الامر».
ورداً على سؤال عمّن يريد التأجيل قال: «أنا على يقين أنّ طرح تأجيل الانتخابات مصدره داخلي، ولم يأتِ ببادرة أحادية من الخارج، يعني هناك في الداخل من هم قلقون على وضعهم في السياسة والنيابة، فاستنجدوا بحلفائهم وطلبوا التأجيل، والأهم، أنّ بعض الخارج وليس الكل في الخارج استجاب لهم، وسوّق للتأجيل»
07 :16
بالصور - حوار وود بين باسيل والبخاري تتمة
07 :14
"رويترز" نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: إيران تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة
07 :10
التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 8 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية وفق إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها
07 :10
الأنباء الكويتية: التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في موعدها؟ (الأنباء) تتمة
06 :50
الجمهورية: بنك المعلومات مفلس ولا أحد يملك الصورة (الجمهورية) تتمة
06 :40
عناوين الصحف ليوم الخميس 26 شباط 2026 تتمة
الجمهورية: بنك المعلومات مفلس ولا أحد يملك الصورة
عناوين الصحف ليوم الخميس 26 شباط 2026
أسرار الصحف ليوم الخميس 26 شباط 2026
الشرق الأوسط السعودية: سوريا: تبادُل أسرى ومحتجزين في السويداء اليوم
البناء: «إسرائيل» حسمت خيارها بالاحتفاظ بالنقاط الخمس
الديار: الانتخابات تتقدم وتفاهم بين عون وبري
الديار: محاولات لمعالجة الانتشار السوري على الحدود
اللواء: كلمة لرئيس الجمهورية... وهذا ما سيشدد عليه
الأخبار: التعطيل تمهيداً للإلغاء: مقاطعة إسرائيلية للجنة «الميكانيزم»
بالصورة - حادث سير مروّع في السوديكو!
البستاني: من اللحظة الأولى قلنا إنو هالقانون ما بيكرّس استقلالية حقيقية
"التيار" رداً على بيان الصدي: أعدّ جدول الزيادات مسبقاً.. وهذا ما اقترحه أحد رفاقه من الوزراء!
أُترك التيار الوطني الحرّ وجبران باسيل في هذه الحال! (جومانا ناهض)
شو الوضع؟ الأنظار إلى جولة جنيف الثالثة بعد خطاب ترامب... تأجيل الإنتخابات في مدار النفي الرسمي والعمل من وراء الكواليس
بالصور - باسيل يشارك في حفل افطار بدعوة من سلام
النائب فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: نراقب تداعيات زيادة الضرائب ولن نقبل بانعكاسات سلبية على المواطنين
"التيار" يحول سؤالاً للحكومة حول استمرار تسجيل الطلاب السوريين إلى استجواب
قتيل على اوتوستراد العقيبة!
توضيح هام من وزارة الدفاع بشأن قاعدة حامات!
خاص - الفجوة المالية: لا إقرار قبل الانتخابات النيابية؟!
بالصور - حوار وود بين باسيل والبخاري
26 February 2026
الأنباء الكويتية: التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في موعدها؟
26 February 2026
الجمهورية: بنك المعلومات مفلس ولا أحد يملك الصورة
26 February 2026
عناوين الصحف ليوم الخميس 26 شباط 2026
26 February 2026
أسرار الصحف ليوم الخميس 26 شباط 2026
26 February 2026
الشرق الأوسط السعودية: سوريا: تبادُل أسرى ومحتجزين في السويداء اليوم
26 February 2026
النحاس عند ذروة أسبوعين بدعم حكم قضائي أميركي يلغي رسوم ترمب
26 February 2026
البناء: «إسرائيل» حسمت خيارها بالاحتفاظ بالنقاط الخمس
26 February 2026
ميسي: رفضت تمثيل منتخب إسبانيا حباً في الأرجنتين
26 February 2026
الديار: الانتخابات تتقدم وتفاهم بين عون وبري
26 February 2026