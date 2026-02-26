الجمهورية: بنك المعلومات مفلس ولا أحد يملك الصورة
26 February 2026
26 February 2026
source: الجمهورية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:كل منطقة الشرق الأوسط، تقف على مفترق مفصلي حاسم، وربطاً بالتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، فإنّه لن يطول الوقت حتى يتبدّى ما تخبئه الايام المقبلة من مجريات باردة تنفّس التوترات وتُبقي على صورة المنطقة كما هي، او تطورات صادمة تنسف مشهد المنطقة برمته، وربما جغرافيتها، وتلبسها وجهاً آخر وثوباً مفصّلاً على المقاس الأميركي دون غيره.
ما يصيب المنطقة، يصيب لبنان حتماً، ذلك انّه ليس معزولاً عن محيطه، والداخل بصورة عامة يعاني التخبّط والإرباك، ويزيده إرباكاً العامل الإسرائيلي الحاضر باعتداءاته اليومية على المناطق اللبنانية، واستهدافاته الأخيرة للجيش اللبناني. ويعترف مسؤول كبير بما سمّاه «الخواء الداخلي»، ويقول: «بنك المعلومات مفلس، ولا أحد يملك الصورة، لا أحد لديه أدنى فكرة عمّا يحصل او سيحصل، ويترقّب ما سترسو عليه تطورات وارتدادات المشهد الاقليمي الآتية».
07 :16
بالصور - حوار وود بين باسيل والبخاري تتمة
07 :14
"رويترز" نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: إيران تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة
07 :10
التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 8 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية وفق إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها
07 :10
الأنباء الكويتية: التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في موعدها؟ (الأنباء) تتمة
07 :00
الجمهورية: مسؤول رفيع: أنا على يقين أنّ طرح تأجيل الانتخابات مصدره داخلي (الجمهورية) تتمة
06 :40
عناوين الصحف ليوم الخميس 26 شباط 2026 تتمة
عناوين الصحف ليوم الخميس 26 شباط 2026
أسرار الصحف ليوم الخميس 26 شباط 2026
الشرق الأوسط السعودية: سوريا: تبادُل أسرى ومحتجزين في السويداء اليوم
البناء: «إسرائيل» حسمت خيارها بالاحتفاظ بالنقاط الخمس
الديار: الانتخابات تتقدم وتفاهم بين عون وبري
الديار: محاولات لمعالجة الانتشار السوري على الحدود
اللواء: كلمة لرئيس الجمهورية... وهذا ما سيشدد عليه
الأخبار: التعطيل تمهيداً للإلغاء: مقاطعة إسرائيلية للجنة «الميكانيزم»
بالصورة - حادث سير مروّع في السوديكو!
البستاني: من اللحظة الأولى قلنا إنو هالقانون ما بيكرّس استقلالية حقيقية
"التيار" رداً على بيان الصدي: أعدّ جدول الزيادات مسبقاً.. وهذا ما اقترحه أحد رفاقه من الوزراء!
أُترك التيار الوطني الحرّ وجبران باسيل في هذه الحال! (جومانا ناهض)
شو الوضع؟ الأنظار إلى جولة جنيف الثالثة بعد خطاب ترامب... تأجيل الإنتخابات في مدار النفي الرسمي والعمل من وراء الكواليس
بالصور - باسيل يشارك في حفل افطار بدعوة من سلام
النائب فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: نراقب تداعيات زيادة الضرائب ولن نقبل بانعكاسات سلبية على المواطنين
"التيار" يحول سؤالاً للحكومة حول استمرار تسجيل الطلاب السوريين إلى استجواب
قتيل على اوتوستراد العقيبة!
توضيح هام من وزارة الدفاع بشأن قاعدة حامات!
EXCLUSIVE
خاص - الفجوة المالية: لا إقرار قبل الانتخابات النيابية؟!
عطالله: التشريع مسؤولية
