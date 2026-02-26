بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

كل منطقة الشرق الأوسط، تقف على مفترق مفصلي حاسم، وربطاً بالتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، فإنّه لن يطول الوقت حتى يتبدّى ما تخبئه الايام المقبلة من مجريات باردة تنفّس التوترات وتُبقي على صورة المنطقة كما هي، او تطورات صادمة تنسف مشهد المنطقة برمته، وربما جغرافيتها، وتلبسها وجهاً آخر وثوباً مفصّلاً على المقاس الأميركي دون غيره.ما يصيب المنطقة، يصيب لبنان حتماً، ذلك انّه ليس معزولاً عن محيطه، والداخل بصورة عامة يعاني التخبّط والإرباك، ويزيده إرباكاً العامل الإسرائيلي الحاضر باعتداءاته اليومية على المناطق اللبنانية، واستهدافاته الأخيرة للجيش اللبناني. ويعترف مسؤول كبير بما سمّاه «الخواء الداخلي»، ويقول: «بنك المعلومات مفلس، ولا أحد يملك الصورة، لا أحد لديه أدنى فكرة عمّا يحصل او سيحصل، ويترقّب ما سترسو عليه تطورات وارتدادات المشهد الاقليمي الآتية».