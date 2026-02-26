





اللواء: أسرار



لغز

يتعرَّض وزراء في الحكومة إلى انتقادات حادة في جلسات خاصة، من دون تقديم معطيات تبرِّر ذلك!





غمز

نجح مسؤول كبير في احتواء الاعتراضات على إعطاء منحة موصوفة للقطاع العام بأسلاكه كافة، والعاملين والمتقاعدين، ممَّا وفَّر فرصة لتعزيز الاستقرار..





همس

تحدثت تقارير في حوزة أجهزة متابعة أن جزءاً من «السلاح الثقيل» لحزب بارز ما يزال خارج الأراضي اللبنانية؟













البناء: خفايا وكواليس



خفايا

يعتقد خبراء عسكريون أن فرصة التوصل إلى اتفاق نووي بين أميركا وإيران يتوقف على عامل الترجيح الذي يقيس عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار الحرب الذي يمثل خياره المفضل، وتعقيدات هذا الخيار وحدها تفتح طريق الاتفاق الذي بذلت إيران مرونة مذهلة للوصول إليه، لكن ضمن الملف النووي حصرياً وعامل الترجيح لصالح قرار الحرب هو أن تكون لدى المخابرات الأميركية ضربة مفاجئة تغيّر الموازين في الحرب مع إيران، والمثال هو ما جرى في لبنان شهر أيلول 2024 وبالمقابل ضربة الترجيح لصرف النظر عن الحرب هي التيقن، مما قاله السيّد الخامنئي عن قدرة إغراق حاملات الطائرات، أو ما قاله المبعوث الأميركيّ ستيف ويتكوف عن اقتراب إيران من امتلاك قنبلة نووية بمدى أيام، أو ما قاله ترامب نفسه عن امتلاك إيران صواريخ قادرة على الوصول إلى القواعد الأميركية في أوروبا أو في استهداف الأراضي الأميركية.



كواليس

يربط دبلوماسيون يتابعون مسار الحرب والتفاوض بين أميركا وإيران بين ارتفاع الحديث الإسرائيلي عن حتمية الحرب وكثرة الحديث عن الثقة بالعلاقة الأميركية الإسرائيلية وقراءتهم لاتجاه الأمور نحو اتفاق أميركي إيراني لاعتقادهم أن هذا المنسوب الإسرائيلي العالي يخفي قلقاً شديداً لا يحضر في “إسرائيل”، إلا إذا كانت المعلومات الواردة من واشنطن تقول إن كفة الاتفاق هي الأرجح وإن على “إسرائيل” التأقلم مع مرحلة اتفاق نووي أميركي إيراني. ويعتقد هؤلاء أن “إسرائيل” تريد أن تغسل يديها من أي مسؤولية عن أزمة علاقات قادمة حكماً مع واشنطن عندما يتم توقيع الاتفاق، ولذلك تواصل إنكار فرضية الاتفاق وفرضيّة الخلاف حتى وقوعهما.











نداء الوطن: أسرار

أبدى مسؤول رفيع أمام زواره دهشته من حجم الاختراق الإسرائيلي داخل "حزب الله" وهو أوسع وأعمق مما كان يُعتقد مع عدد كبير وخطير من العملاء الأمر الذي يناقض الصورة التي رُسمت طويلًا عن بنية صلبة عصيّة على الاختراق.



يرصد متابعون للمشهد الأمني الداخلي مؤشرات تؤكد دخول خطة أمنية حيز التنفيذ تشمل كل المناطق وذلك في مسعى لضمان الاستقرار والحفاظ على الأمن.



يقوم رئيس أحد الأحزاب باتصالات ومساعٍ حثيثة مع دولة خليجية، عبر سفيرها في لبنان من أجل ترتيب زيارة له إلى تلك الدولة. حليف تلك الشخصية يراقب بحذر تغير خياراته، ليبني على الشيء مقتضاه في تحالفاته في الانتخابات النيابية.