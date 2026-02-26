الشرق الأوسط السعودية: سوريا: تبادُل أسرى ومحتجزين في السويداء اليوم
-
26 February 2026
-
11 mins ago
-
-
source: الشرق الأوسط
-
الشرق الأوسط السعودية: دمشق: موفق محمد-
أعلنت مديرية إعلام السويداء ذات الأغلبية الدرزية، في سوريا، أنه «وفي إطار حرص الدولة الدائم على صون الأمن والسلم الأهلي والاجتماعي، وتعزيزاً لركائز الاستقرار والثقة المتبادلة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، فقد تقرر البدء بعملية تبادل للموقوفين إثر أحداث يوليو (تموز) من العام الفائت»، حيث سيتم إطلاق سراح الموقوفين من أبناء محافظة السويداء لدى الحكومة السورية، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى المحتجزين لدى ما يسمى «قوات الحرس الوطني».
ومن المقرر أن تتم اليوم الخميس عملية التسليم والاستلام بإشراف البعثة الدولية للصليب الأحمر في في مبنى المحافظة الكائن ببلدة الصورة الصغرى، شمال المحافظة، ومن ثم نقلهم مباشرة إلى السويداء عبر حاجز قرية المتونة.
وأكدت مديرية إعلام السويداء أن جميع الموقوفين لدى الحكومة السورية كانوا على تواصل مستمر مع ذويهم، كما لفتت إلى أنه قد تم الإعلان مسبقاً وبشفافية عن قوائم الأسماء الكاملة لجميع المحتجزين، مشددة على أن هذه الخطوة «تأتي لتعزيز اللحمة الوطنية وقطع الطريق أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المحافظة».
وكان مصدر رسمي سوري أكد لـ«الشرق الأوسط» أمس، إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة السورية وما تُعرف بـ«قوات الحرس الوطني» المنتشرة في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية؛ للتوصل إلى صفقة تبادل محتجزين وأسرى بين الجانبين، ورجح إتمام الصفقة خلال الأسبوع المقبل.
وقال مدير العلاقات الإعلامية بمحافظة السويداء، قتيبة عزام، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تقدم في المفاوضات حول ملف تبادل المحتجزين والأسرى».
-
Just in
-
07 :16
بالصور - حوار وود بين باسيل والبخاري تتمة
-
07 :14
"رويترز" نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: إيران تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة
-
07 :10
التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 8 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية وفق إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها
-
07 :10
الأنباء الكويتية: التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في موعدها؟ (الأنباء) تتمة
-
07 :00
الجمهورية: مسؤول رفيع: أنا على يقين أنّ طرح تأجيل الانتخابات مصدره داخلي (الجمهورية) تتمة
-
06 :50
الجمهورية: بنك المعلومات مفلس ولا أحد يملك الصورة (الجمهورية) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 26 شباط 2026
-
البناء: «إسرائيل» حسمت خيارها بالاحتفاظ بالنقاط الخمس
-
الديار: الانتخابات تتقدم وتفاهم بين عون وبري
-
الديار: محاولات لمعالجة الانتشار السوري على الحدود
-
اللواء: كلمة لرئيس الجمهورية... وهذا ما سيشدد عليه
-
الأخبار: التعطيل تمهيداً للإلغاء: مقاطعة إسرائيلية للجنة «الميكانيزم»
-
بالصورة - حادث سير مروّع في السوديكو!
-
البستاني: من اللحظة الأولى قلنا إنو هالقانون ما بيكرّس استقلالية حقيقية
-
"التيار" رداً على بيان الصدي: أعدّ جدول الزيادات مسبقاً.. وهذا ما اقترحه أحد رفاقه من الوزراء!
-
أُترك التيار الوطني الحرّ وجبران باسيل في هذه الحال! (جومانا ناهض)
-
شو الوضع؟ الأنظار إلى جولة جنيف الثالثة بعد خطاب ترامب... تأجيل الإنتخابات في مدار النفي الرسمي والعمل من وراء الكواليس
-
بالصور - باسيل يشارك في حفل افطار بدعوة من سلام
-
النائب فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: نراقب تداعيات زيادة الضرائب ولن نقبل بانعكاسات سلبية على المواطنين
-
"التيار" يحول سؤالاً للحكومة حول استمرار تسجيل الطلاب السوريين إلى استجواب
-
قتيل على اوتوستراد العقيبة!
-
توضيح هام من وزارة الدفاع بشأن قاعدة حامات!
-
EXCLUSIVE
خاص - الفجوة المالية: لا إقرار قبل الانتخابات النيابية؟!
-
عطالله: التشريع مسؤولية
-
EXCLUSIVE
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض...
-
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي
-
-
Just in
-
07 :16
بالصور - حوار وود بين باسيل والبخاري تتمة
-
07 :14
"رويترز" نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: إيران تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة
-
07 :10
التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 8 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية وفق إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها
-
07 :10
الأنباء الكويتية: التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في موعدها؟ (الأنباء) تتمة
-
07 :00
الجمهورية: مسؤول رفيع: أنا على يقين أنّ طرح تأجيل الانتخابات مصدره داخلي (الجمهورية) تتمة
-
06 :50
الجمهورية: بنك المعلومات مفلس ولا أحد يملك الصورة (الجمهورية) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بالصور - حوار وود بين باسيل والبخاري
-
-
-
26 February 2026
-
الأنباء الكويتية: التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في موعدها؟
-
-
-
26 February 2026
-
الجمهورية: مسؤول رفيع: أنا على يقين أنّ طرح تأجيل الانتخابات مصدره داخلي
-
-
-
26 February 2026
-
الجمهورية: بنك المعلومات مفلس ولا أحد يملك الصورة
-
-
-
26 February 2026
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 26 شباط 2026
-
-
-
26 February 2026
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 26 شباط 2026
-
-
-
26 February 2026
-
النحاس عند ذروة أسبوعين بدعم حكم قضائي أميركي يلغي رسوم ترمب
-
-
26 February 2026
-
البناء: «إسرائيل» حسمت خيارها بالاحتفاظ بالنقاط الخمس
-
-
-
26 February 2026
-
ميسي: رفضت تمثيل منتخب إسبانيا حباً في الأرجنتين
-
-
26 February 2026
-
الديار: الانتخابات تتقدم وتفاهم بين عون وبري
-
-
-
26 February 2026