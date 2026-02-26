البناء: «إسرائيل» حسمت خيارها بالاحتفاظ بالنقاط الخمس
-
26 February 2026
-
32 secs ago
-
-
source: البناء
-
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
عُقد أمس اجتماع للجنة الميكانيزم في رأس الناقورة، اقتصر على العسكريين، قبل أن يُعقد اجتماع في ثكنة الجيش في صور للضباط اللبنانيين والأميركيين.
وبحسب مصدر نيابي فإنّ «اجتماعات لجنة الميكانيزم باتت شكليّة فقط للزوم تقطيع الوقت والتغطية على الاعتداءات الإسرائيلية والتوسّع والتوغل داخل الأراضي اللبنانية للتمهيد العسكري والجغرافي والأمني للمنطقة العازلة على طول الشريط الحدوديّ حتى تتوافر الظروف المناسبة الإقليمية والدولية والمحلية لتشريع هذه المنطقة عبر اتفاقية أمنية أو سلام تسعى إليه واشنطن بين لبنان و»إسرائيل»».
ولفت المصدر لـ»البناء» إلى أن «لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار أصبحت من دون أيّ دور ومجرد شاهد زور على العربدة الإسرائيليّة وتغطية العبث الإسرائيلي بخريطة وجغرافية المنطقة الحدودية». وكشف المصدر النيابيّ أن اجتماع اللجنة بشقها العسكريّ فقط من دون الوفود المدنيّة ليس بريئاً، إذ لم يعُد هناك مصلحة إسرائيليّة بالتفاوض السياسيّ داخل اللجنة لأنّ العضو اللبنانيّ لا يملك صلاحيات للتفاوض والتوقيع على أيّ اتفاق، وأنّ الدولة اللبنانيّة لم تستجب للشروط الإسرائيلية التي تحدّث عنها العضو اللبنانيّ المدنيّ في اللجنة السفير السابق سيمون كرم في أحد تصريحاته.
كما أن «إسرائيل» حسمت خيارها بالاحتفاظ بالنقاط الخمس بقوة الأمر الواقع ومن خارج اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 وبموافقة أميركية، وفق ما صرّح وزير الحرب الإسرائيلي منذ أيام. وبالتالي «إسرائيل» تفرض وقائع عسكرية وأمنية في الجنوب وقواعد اشتباك في كل لبنان، وتريد جرّ لبنان تحت الضغط العسكري والحصار والعقوبات إلى تشكيل لجنة أخرى لمفاوضات اقتصادية سياسية تحقق أهدافها مع الوقت.
وفيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أجندته التدميرية والعدوانية، زعم أن قوات اللواء 300 عثرت على وسائل قتاليّة ونقاط رصد وإطلاق نار في منطقة جنوب لبنان.
-
Just in
-
07 :16
بالصور - حوار وود بين باسيل والبخاري تتمة
-
07 :14
"رويترز" نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: إيران تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة
-
07 :10
التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 8 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية وفق إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها
-
07 :10
الأنباء الكويتية: التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في موعدها؟ (الأنباء) تتمة
-
07 :00
الجمهورية: مسؤول رفيع: أنا على يقين أنّ طرح تأجيل الانتخابات مصدره داخلي (الجمهورية) تتمة
-
06 :50
الجمهورية: بنك المعلومات مفلس ولا أحد يملك الصورة (الجمهورية) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الديار: الانتخابات تتقدم وتفاهم بين عون وبري
-
الديار: محاولات لمعالجة الانتشار السوري على الحدود
-
اللواء: كلمة لرئيس الجمهورية... وهذا ما سيشدد عليه
-
الأخبار: التعطيل تمهيداً للإلغاء: مقاطعة إسرائيلية للجنة «الميكانيزم»
-
بالصورة - حادث سير مروّع في السوديكو!
-
البستاني: من اللحظة الأولى قلنا إنو هالقانون ما بيكرّس استقلالية حقيقية
-
"التيار" رداً على بيان الصدي: أعدّ جدول الزيادات مسبقاً.. وهذا ما اقترحه أحد رفاقه من الوزراء!
-
أُترك التيار الوطني الحرّ وجبران باسيل في هذه الحال! (جومانا ناهض)
-
شو الوضع؟ الأنظار إلى جولة جنيف الثالثة بعد خطاب ترامب... تأجيل الإنتخابات في مدار النفي الرسمي والعمل من وراء الكواليس
-
بالصور - باسيل يشارك في حفل افطار بدعوة من سلام
-
النائب فريد البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: نراقب تداعيات زيادة الضرائب ولن نقبل بانعكاسات سلبية على المواطنين
-
"التيار" يحول سؤالاً للحكومة حول استمرار تسجيل الطلاب السوريين إلى استجواب
-
قتيل على اوتوستراد العقيبة!
-
توضيح هام من وزارة الدفاع بشأن قاعدة حامات!
-
EXCLUSIVE
خاص - الفجوة المالية: لا إقرار قبل الانتخابات النيابية؟!
-
عطالله: التشريع مسؤولية
-
EXCLUSIVE
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض...
-
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي
-
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة!
-
إليكم هذا الخبر بشأن رواتب القطاع العام...
-
-
Just in
-
07 :16
بالصور - حوار وود بين باسيل والبخاري تتمة
-
07 :14
"رويترز" نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: إيران تشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة
-
07 :10
التحكم المروري: قتيل و9 جرحى في 8 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية وفق إحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها
-
07 :10
الأنباء الكويتية: التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في موعدها؟ (الأنباء) تتمة
-
07 :00
الجمهورية: مسؤول رفيع: أنا على يقين أنّ طرح تأجيل الانتخابات مصدره داخلي (الجمهورية) تتمة
-
06 :50
الجمهورية: بنك المعلومات مفلس ولا أحد يملك الصورة (الجمهورية) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بالصور - حوار وود بين باسيل والبخاري
-
-
-
26 February 2026
-
الأنباء الكويتية: التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في موعدها؟
-
-
-
26 February 2026
-
الجمهورية: مسؤول رفيع: أنا على يقين أنّ طرح تأجيل الانتخابات مصدره داخلي
-
-
-
26 February 2026
-
الجمهورية: بنك المعلومات مفلس ولا أحد يملك الصورة
-
-
-
26 February 2026
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 26 شباط 2026
-
-
-
26 February 2026
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 26 شباط 2026
-
-
-
26 February 2026
-
الشرق الأوسط السعودية: سوريا: تبادُل أسرى ومحتجزين في السويداء اليوم
-
-
-
26 February 2026
-
النحاس عند ذروة أسبوعين بدعم حكم قضائي أميركي يلغي رسوم ترمب
-
-
26 February 2026
-
ميسي: رفضت تمثيل منتخب إسبانيا حباً في الأرجنتين
-
-
26 February 2026
-
الديار: الانتخابات تتقدم وتفاهم بين عون وبري
-
-
-
26 February 2026