كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على فيسبوك": "رمضان يجمعنا على الخير، كما يجب أن يجمعنا على إنقاذ الوطن.

من مشاركتي في حفل افطار بدعوة من رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام" وأرفق المنشور بصور من حفل الإفطار.