خاص - الفجوة المالية: لا إقرار قبل الانتخابات النيابية؟!
25 February 2026
source: tayyar.org
رغم ان مشروع قانون الفجوة المالية أحيل إلى مجلس النواب اللبناني تمهيدًا لمناقشته، إلا أن مرجعا رسميا يشير أمام زواره إلى أنّ إقراره لن يتم قبل الانتخابات النيابية المقبلة. ومردوده ذلك أنّ المشروع يحتاج إلى بعض التحسينات بسبب الأخطاء التي يتضمنها وصعوبة تطبيقه وتنفيذه، ما يجعل إقراره يواجه تحديات سياسية واقتصادية قد تؤجل البتّ فيه إلى ما بعد الاستحقاق الانتخابي، نظرًا لتداخل القضايا المالية مع الحسابات السياسية والمزايدات.
وعلى الرغم من ذلك، تشير مصادر مالية إلى أن المشروع يُعدّ أفضل ما يمكن تقديمه في المرحلة الحالية، وأنه من غير الممكن إقرار قانون أفضل مما قدّم حتى الآن.
19 :58
بالصور - زيارة باسيل بلدية بصاليم ولقاء مع رئيس واعضاء المجلس البلدي وعدد من اهالي البلدة
19 :49
بالصور - زيارة باسيل كنائس مار ميخائيل للموارنة والروم الأرثوذكس والكاثوليك في نابيه
19 :27
أُترك التيار الوطني الحرّ وجبران باسيل في هذه الحال! (جومانا ناهض) تتمة
19 :17
بالصور - لقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع بلدية نابيه
19 :06
شو الوضع؟ الأنظار إلى جولة جنيف الثالثة بعد خطاب ترامب... تأجيل الإنتخابات في مدار النفي الرسمي والعمل من وراء الكواليس تتمة
18 :56
بالصور - باسيل يشارك في حفل افطار بدعوة من سلام تتمة
