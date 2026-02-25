رغم ان مشروع قانون الفجوة المالية أحيل إلى مجلس النواب اللبناني تمهيدًا لمناقشته، إلا أن مرجعا رسميا يشير أمام زواره إلى أنّ إقراره لن يتم قبل الانتخابات النيابية المقبلة. ومردوده ذلك أنّ المشروع يحتاج إلى بعض التحسينات بسبب الأخطاء التي يتضمنها وصعوبة تطبيقه وتنفيذه، ما يجعل إقراره يواجه تحديات سياسية واقتصادية قد تؤجل البتّ فيه إلى ما بعد الاستحقاق الانتخابي، نظرًا لتداخل القضايا المالية مع الحسابات السياسية والمزايدات.



وعلى الرغم من ذلك، تشير مصادر مالية إلى أن المشروع يُعدّ أفضل ما يمكن تقديمه في المرحلة الحالية، وأنه من غير الممكن إقرار قانون أفضل مما قدّم حتى الآن.