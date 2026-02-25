كتب النائب جورج عطالله عبر اكس:



الأكيد مبروك للبنانيين وخاصة القضاة والمحامين على إبطال قانون القضاء العدلي المسمى شعبوياً قانون استقلالية السلطة القضائية لكن المحزن أنه بعد كل العمل الذي قمنا به والتعديلات التي طلبنا إدخالها على النصوص أسقطها بالتصويت هواة القانون والتشريع ما أعادنا الى البداية

التشريع مسؤولية

