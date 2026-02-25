كتب رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل عبر إكس:

مبروك لنادي القضاة وللقضاة الأوادم إبطال قانون إستقلالية القضاء بشكل كلّي من قبل المجلس الدستوري بعد الطعن يلّي قدمناه؛هيدا دليل إضافي على عجز الحكومة والمنظومة عن اجراء فعلي لاستقلالية القضاة! انتوا مستقلّين فعلاً بس بحاجة لقانون يحميكم.

انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة.