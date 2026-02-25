خاص - رجّي في جنيف: ربْط الأزمات بنزع السلاح يثير نقاشًا!
25 February 2026
26 secs ago
source: tayyar.org
جنيف - خاص tayyar.org
كشف اللقاء الذي جمع وزير الخارجية يوسف رجي بعدد من اللبنانيين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف عن مقاربة سياسية واضحة لدى الوزير تقوم على ربط معظم الأزمات الاقتصادية والقطاعية في لبنان بملف نزع السلاح.
أظهر اللقاء، الذي اتسم بكثافة الأسئلة والانتقادات، حجم الفجوة بين أولويات شريحة من اللبنانيين في الخارج الذين ركّزوا على قضايا معيشية مباشرة كالكهرباء والمياه وودائعهم، وبين المقاربة التي قدّمها رجي، والتي وضعت مسألة نزع السلاح في صدارة الحلول، باعتبارها شرطًا مسبقًا لاستعادة ثقة الجهات الدائنة وتدفّق التمويل.
تعكس هذه المقاربة انسجامًا مع الخطاب الدولي الذي يربط دعم لبنان بإصلاحات بنيوية وأمنية، إلا أنها في المقابل تثير إشكالية داخلية تتعلق بترتيب الأولويات. فمنتقدو هذا الطرح يرون أن حصر مسار التعافي بشرط سياسي كبير ومعقّد قد يؤدي عمليًا إلى تجميد ملفات حياتية ملحّة، في وقت يحتاج فيه اللبنانيون إلى خطوات تنفيذية سريعة في قطاعات الخدمات الأساسية.
أضاء النقاش أيضًا على سرديتين متقابلتين: الأولى يمثلها رجي وتفترض أن مفتاح التمويل الخارجي، وبالتالي الإصلاح، يبدأ من معالجة ملف السلاح؛ والثانية عبّر عنها بعض الحاضرين الذين اعتبروا أن موارد داخلية مهدورة، من ضرائب غير محصّلة والتهريب والتهرب الضريبي، إلى جانب مكامن الهدر والفساد، كفيلة نظريًا بتمويل جزء أساسي من النهوض من دون انتظار الخارج.
-
«إن بي إيه»: دورانت لا يستبعد المشاركة في أولمبياد لوس أنجليس
25 February 2026
-
عطالله: التشريع مسؤولية
-
25 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض...
-
25 February 2026
-
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي
-
25 February 2026
-
أميركا: مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين في ميزوري
-
25 February 2026
-
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة!
-
25 February 2026
-
إليكم هذا الخبر بشأن رواتب القطاع العام...
-
25 February 2026
-
الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»
-
25 February 2026
-
EXCLUSIVE
بالفيديو: عماد رزق في "برنامج شو الوضع" يفجرها بصراحة: أؤكد ما في حرب! ويلي رح يعمل انتخابات ستفرض عليه عقوبات!
-
25 February 2026
-
الخوري بعد إبطال "الدستوري" قانون استقلالية القضاء: التشريع المستعجل والمسيّس ما بيبني دولة
-
25 February 2026