جنيف - خاص tayyar.org



كشف اللقاء الذي جمع وزير الخارجية يوسف رجي بعدد من اللبنانيين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف عن مقاربة سياسية واضحة لدى الوزير تقوم على ربط معظم الأزمات الاقتصادية والقطاعية في لبنان بملف نزع السلاح.

أظهر اللقاء، الذي اتسم بكثافة الأسئلة والانتقادات، حجم الفجوة بين أولويات شريحة من اللبنانيين في الخارج الذين ركّزوا على قضايا معيشية مباشرة كالكهرباء والمياه وودائعهم، وبين المقاربة التي قدّمها رجي، والتي وضعت مسألة نزع السلاح في صدارة الحلول، باعتبارها شرطًا مسبقًا لاستعادة ثقة الجهات الدائنة وتدفّق التمويل.

تعكس هذه المقاربة انسجامًا مع الخطاب الدولي الذي يربط دعم لبنان بإصلاحات بنيوية وأمنية، إلا أنها في المقابل تثير إشكالية داخلية تتعلق بترتيب الأولويات. فمنتقدو هذا الطرح يرون أن حصر مسار التعافي بشرط سياسي كبير ومعقّد قد يؤدي عمليًا إلى تجميد ملفات حياتية ملحّة، في وقت يحتاج فيه اللبنانيون إلى خطوات تنفيذية سريعة في قطاعات الخدمات الأساسية.

أضاء النقاش أيضًا على سرديتين متقابلتين: الأولى يمثلها رجي وتفترض أن مفتاح التمويل الخارجي، وبالتالي الإصلاح، يبدأ من معالجة ملف السلاح؛ والثانية عبّر عنها بعض الحاضرين الذين اعتبروا أن موارد داخلية مهدورة، من ضرائب غير محصّلة والتهريب والتهرب الضريبي، إلى جانب مكامن الهدر والفساد، كفيلة نظريًا بتمويل جزء أساسي من النهوض من دون انتظار الخارج.