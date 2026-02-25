تحرُّك كبير في الشّارع غدًا... وتصعيد؟
-
25 February 2026
-
9 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
دعت اتحادات النقل البري إلى أوسع تحرّك في ساحتي الشهداء ورياض الصلح عند العاشرة والنصف من صباح غد الخميس.
وقال رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس: "ذاهبون إلى آخر الطريق في مواجهة قرارات الحكومة لتحصيل مصالح المواطن والخطوات المقبلة ستُعلَن غدًا من ساحة رياض الصلح"، متمنياً "أن يكون هذا التحرك محصورًا في ساحة الشهداء عند الساعة 10:30 صباحًا".
كذلك، دعا القوى الأمنية إلى "مواكبة التحركات منعًا لدخول أي طابور وإثارة الفوضى"، وأضاف: "سيكون هناك 3 نقاط انطلاق للتحرّك من الدورة ومستديرة الطيونة والسفارة الكويتية وصولًا إلى رياض الصلح".
وقال طليس: "للأسف الحكومة الحالية ذهبت إلى خيار الضريبة لزيادة الرواتب وهذا تذاكٍ على الناس"، لافتاً إلى أن "جدول تركيب الأسعار في وزارة الطاقة على ما يبدو مطبوع قبل يوم من صدور القرار و"الناس عقلها مش خفيف".
كما وجّه دعوة إلى جميع السائقين العموميين لعدم التلاعب بالتعرفة قبل صدور أي قرار رسمي فلا ذنب للناس.
-
Just in
-
15 :14
عطالله: التشريع مسؤولية تتمة
-
15 :08
عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة
-
14 :57
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض... تتمة
-
14 :56
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي تتمة
-
14 :49
الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني يعمل منذ الصباح على رفع سواتر ترابية وتحصين نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - قضاء مرجعيون
-
14 :47
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
غادة شريم: كيف تدار أذن وزارة الخارجية في لبنان؟
-
إعلامي لبناني يكشف: "العالم فعلا في حالة جنون"!
-
بالفيديو: حادثة خطيرة في بيروت.. إليكم ما حصل!
-
تعميم صورة موقوف... هل وقعتم ضحية أعماله؟
-
كيف نحمي لبنان من مخاطر الحرب..؟
-
"الحزب" أمام "قرار شجاع" لإبطال توسعة إسرائيل للحرب!
-
منخفض جوي يصل مساءً والطقس غدًا ماطر بغزارة والثلوج على 900 متر
-
تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين؟
-
هذا ما تريده إسرائيل
-
ماذا حدث في حامات؟
-
هل يقول الداخل «لا»؟
-
السفير الأميركي مستاء من بري؟!
-
المسيحيون.. المعنى قبل الدور! (طلال عساف)
-
لبنان لم يتلق أي تهديد.. ولا تواصل لـ رجي مع الرئاسات الثلاث!
-
تداعيات التصعيد الأميركي الإيراني على الشرق الأوسط: لبنان في "عين العاصفة"!
-
الأخبار: مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب يُطالب بإقالة رجّي
-
الديار: إستنفار سوري على الحدود مع لبنان... الثاني من نوعه في غضون ستة أشهر
-
الديار: مخاوف فلسطينيّة من إستهداف عين الحلوة مُجدّداً
-
اللواء: الانتخابات: مراوحة
-
اللواء: لبنان الرسمي يؤكد على أهمية عدم تعريض البلد لأي مغامرة
-
-
Just in
-
15 :14
عطالله: التشريع مسؤولية تتمة
-
15 :08
عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة
-
14 :57
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض... تتمة
-
14 :56
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي تتمة
-
14 :49
الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني يعمل منذ الصباح على رفع سواتر ترابية وتحصين نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - قضاء مرجعيون
-
14 :47
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
«إن بي إيه»: دورانت لا يستبعد المشاركة في أولمبياد لوس أنجليس
-
-
25 February 2026
-
عطالله: التشريع مسؤولية
-
-
-
25 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض...
-
-
-
25 February 2026
-
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي
-
-
-
25 February 2026
-
أميركا: مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين في ميزوري
-
-
-
25 February 2026
-
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة!
-
-
-
25 February 2026
-
إليكم هذا الخبر بشأن رواتب القطاع العام...
-
-
-
25 February 2026
-
الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»
-
-
25 February 2026
-
EXCLUSIVE
بالفيديو: عماد رزق في "برنامج شو الوضع" يفجرها بصراحة: أؤكد ما في حرب! ويلي رح يعمل انتخابات ستفرض عليه عقوبات!
-
-
-
25 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - رجّي في جنيف: ربْط الأزمات بنزع السلاح يثير نقاشًا!
-
-
-
25 February 2026