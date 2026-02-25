دعت اتحادات النقل البري إلى أوسع تحرّك في ساحتي الشهداء ورياض الصلح عند العاشرة والنصف من صباح غد الخميس.

وقال رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس: "ذاهبون إلى آخر الطريق في مواجهة قرارات الحكومة لتحصيل مصالح المواطن والخطوات المقبلة ستُعلَن غدًا من ساحة رياض الصلح"، متمنياً "أن يكون هذا التحرك محصورًا في ساحة الشهداء عند الساعة 10:30 صباحًا".

كذلك، دعا القوى الأمنية إلى "مواكبة التحركات منعًا لدخول أي طابور وإثارة الفوضى"، وأضاف: "سيكون هناك 3 نقاط انطلاق للتحرّك من الدورة ومستديرة الطيونة والسفارة الكويتية وصولًا إلى رياض الصلح".

وقال طليس: "للأسف الحكومة الحالية ذهبت إلى خيار الضريبة لزيادة الرواتب وهذا تذاكٍ على الناس"، لافتاً إلى أن "جدول تركيب الأسعار في وزارة الطاقة على ما يبدو مطبوع قبل يوم من صدور القرار و"الناس عقلها مش خفيف".

كما وجّه دعوة إلى جميع السائقين العموميين لعدم التلاعب بالتعرفة قبل صدور أي قرار رسمي فلا ذنب للناس.