كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عطا عبر منصة إكس:

بعد ان خرج وزير الخارجية بتصريح يقول فيه انه وصلته معلومات حول نية اسرائيل ضرب المرافق العامة في لبنان وخصوصا المطار ،نفت مصادر رئاسية ان يكون لبنان قد تبلغ رسميا عبر وسطاء او ديبلوماسيين ان اسرائيل تنوي فعل ذلك واضافت ان لا علم لاركان الدولة بما تحدث عنه وزير الخارجية !

كيف تدار اذن وزارة الخارجية في لبنان؟ وكيف يخرج الوزير بتصريح يُعتبر بغاية الخطورة دون ان يكون اعلم اركان الدولة به ؟كيف يخوّف الناس بهذه الطريقة قبل ان يتحقق من مصدر الخبر ؟ وهل بات التهويل والتخويف عنوانا دبلوماسية اليوم ؟