بالفيديو: حادثة خطيرة في بيروت.. إليكم ما حصل!
25 February 2026
2 secs ago
source: tayyar.org
حادثة خطيرة في بيروت.. إلقاء حجارة كبيرة على سيارة مواطن وتحطيمها قرب السفارة الكويتية بهدف توقيفه لسرقته ونجاته بأعجوبة
القاء حجارة بهدف السرقة... في الجناح: محاولة توقيف من اجل التشليح؟— OTV Lebanon (@OTVLebanon) February 25, 2026
#OTVLebanon #OTVNews pic.twitter.com/1w9Yijfrg1
Just in
15 :14
عطالله: التشريع مسؤولية تتمة
15 :08
عراقجي قبل مغادرته إلى جنيف: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة استناداً إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة
14 :57
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض... تتمة
14 :56
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي تتمة
14 :49
الوكالة الوطنية: الجيش اللبناني يعمل منذ الصباح على رفع سواتر ترابية وتحصين نقطة تمركزه المستحدثة في منطقة سردة - قضاء مرجعيون
14 :47
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة! تتمة
«إن بي إيه»: دورانت لا يستبعد المشاركة في أولمبياد لوس أنجليس
25 February 2026
عطالله: التشريع مسؤولية
25 February 2026
EXCLUSIVE
خاص - الجنوب الثالثة: لائحتان مستقلتان ومرشح ينشط على الأرض...
25 February 2026
أبي خليل: "التيار" يبقى الحريص الوحيد على الدستور والاستقرار التشريعي والاصلاح الحقيقي
25 February 2026
أميركا: مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين في ميزوري
25 February 2026
باسيل حول إبطال قانون إستقلالية القضاء: انشالله ما يكرّروا الجريمة بحق العدالة!
25 February 2026
إليكم هذا الخبر بشأن رواتب القطاع العام...
25 February 2026
الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»
25 February 2026
EXCLUSIVE
بالفيديو: عماد رزق في "برنامج شو الوضع" يفجرها بصراحة: أؤكد ما في حرب! ويلي رح يعمل انتخابات ستفرض عليه عقوبات!
25 February 2026
EXCLUSIVE
خاص - رجّي في جنيف: ربْط الأزمات بنزع السلاح يثير نقاشًا!
25 February 2026