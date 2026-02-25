هل يقول الداخل «لا»؟
25 February 2026
58 mins ago
source: الجمهورية
عماد مرمل -
بعد انكشاف حقيقة نيات اللجنة الخماسية حيال الانتخابات النيابية وميلها المتزايد الى تأجيلها، تُطرح تساؤلات حول ما إذا كان الداخل سيمتثل لإرادة الخارج أم سيخالفها هذه المرّة؟
بالطبع، لا يشجع سلوك الطبقة السياسية عبر مختلف المراحل والتجارب على التفاؤل إزاء قدرتها على التمايز عن الإرادة الخارجية، وإدارة الاستحقاقات الأساسية باستقلالية.
وأحدث الأمثلة عن عجز الداخل يتمثل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي ما كانت لتحصل لولا تدخّل الخارج الحاسم في التوقيت الذي اختاره، وتعميمه بين ليلة وضحاها كلمة السرّ التي أمّنت النصاب السياسي وأنهت الشغور.
ومع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي في أيار المقبل، يبدو أنّ سيناريو مشابهاً هو قيد التشكّل، ولكن في الاتجاه المعاكس هذه المّرة. بمعنى انّ القوى الخارجية النافذة بدأت ترفع وتيرة ضغطها، ليس لإجراء الإنتخابات النيابية بل لتأجيلها.
والمفارقة هنا، انّ الخارج الذي لطالما كان يعطي أهل السلطة والسياسة عندنا دروساً في الديموقراطية، ويعتبر انّ التقيّد بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها يشكّل مقياساً للنجاح في امتحان الإصلاح المطلوب، وممراً إلزامياً للحصول على المساعدات والدعم.. هو نفسه يخالف «المنهاج» الذي وضعه، ويحضّ على تأجيل الإنتخابات، بخلاف كل ما كان يروّج له.
وبهذا المعنى، يتأكّد المؤكّد مجدداً، وهو انّ الدول تضع مصالحها فوق كل اعتبار، وانّ معاييرها مزدوجة وغبّ الطلب تبعاً لمقتضيات حساباتها المتحركة..
ولكن، ماذا عن هوامش الداخل، وهل يتجرأ على أن يقول «لا» لمحاولات إرجاء الإنتخابات، أم انّه بات مسلوب الإرادة والقرار إلى درجة انّ كل ما تريده الجهات الإقليمية والدولية يرقى حُكماً إلى مستوى «القضاء والقدر» الذي لا يُردّ؟
ضمن هذا السياق، تقول شخصية سياسية على صلة بسفراء الخماسية، إنّ مبدأ احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية ليس الأولوية بالنسبة إلى معظم العواصم الخارجية المؤثرة في الوضع اللبناني، بل إنّ هذا الأمر آخر همّها، وما يعنيها فقط ضمان مصالحها، فإذا التقت تلك المصالح مع مواعيد الاستحقاقات الدستورية كان به، وإذا لم تلتق فإنّ الأولوية هي للمصالح.
وتشير الشخصية، إلى انّ مصير الانتخابات بات يتوقف للأسف على الكلمة الفصل للقوى الخارجية، لافتة إلى أنّه يجب الإقرار بأنّ الشعب اللبناني مغلوب على أمره، وأنّ الطبقة السياسة في غالبيتها تتصرف وفق مقتضيات الإشارات الآتية من خلف الحدود.
Just in
09 :30
كوريا الجنوبية: مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة من 9 إلى 19 آذار
09 :19
وزارة الخارجية الإيرانية: الأكاذيب الأميركية تستهدف الشعب الإيراني ضمن حملة مدروسة
08 :53
منخفض جوي يصل مساءً والطقس غدًا ماطر بغزارة والثلوج على 900 متر تتمة
08 :51
وزارة الخارجية الإيرانية: ما يُزعم حول البرنامج النووي وصاروخ إيران الباليستي العابر للقارات ليس إلا تكرارًا لسلسلة من الأكاذيب الكبرى
08 :50
هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل 4 أشخاص جراء غارات روسية على قرية في زابوروجيا
08 :26
تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين؟ تتمة
Other stories
منخفض جوي يصل مساءً والطقس غدًا ماطر بغزارة والثلوج على 900 متر
تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين؟
هذا ما تريده إسرائيل
ماذا حدث في حامات؟
السفير الأميركي مستاء من بري؟!
المسيحيون.. المعنى قبل الدور! (طلال عساف)
لبنان لم يتلق أي تهديد.. ولا تواصل لـ رجي مع الرئاسات الثلاث!
تداعيات التصعيد الأميركي الإيراني على الشرق الأوسط: لبنان في "عين العاصفة"!
الأخبار: مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب يُطالب بإقالة رجّي
الديار: إستنفار سوري على الحدود مع لبنان... الثاني من نوعه في غضون ستة أشهر
الديار: مخاوف فلسطينيّة من إستهداف عين الحلوة مُجدّداً
اللواء: الانتخابات: مراوحة
اللواء: لبنان الرسمي يؤكد على أهمية عدم تعريض البلد لأي مغامرة
البناء: "الحزب": من يدّعون السيادية هم الأكثر إلحاحاً في الاستجابة للتدخل الخارجي من أجل التمديد "للمجلس"
البناء: رجي يتحدث عن تهديدات... و"إسرائيل" تنفي...
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 25 شباط 2025
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 شباط 2025
نداء الوطن: مشطاح النبطية تركي الهوية ونجم رمضان
الأنباء الكويتية: الحرب الإسرائيلية على لبنان واردة في اي وقت
الأنباء الكويتية: تريث أحزاب كبرى في الإعلان عن مرشحيها للانتخابات
