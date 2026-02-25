نفت مصادر رئاسية عبر الجمهورية، أن "يكون لبنان قد تبلّغ رسمياً من قبل وسطاء او ديبلوماسيين، انّ اسرائيل تنوي ضرب بنى تحتية او مرافق عامة وخصوصاً المطار".



واكّدت انّ "ما تحدث عنه وزير الخارجية يُسأل عنه شخصياً، ولا علم لأركان الدولة به، وهكذا أجواء او معطيات لا تصل ولا تُبلّغ ضمن تصريحات إعلامية. وأي اتصال بين رجي وبعبدا او عين التينة او السراي الحكومي لم يحصل للإبلاغ عن هذه المعلومات، وبالتالي لا يمكن إدراجها إلّا ضمن التهويل والتخويف".