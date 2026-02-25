اللواء: لبنان الرسمي يؤكد على أهمية عدم تعريض البلد لأي مغامرة
-
25 February 2026
-
2 hrs ago
-
-
source: اللواء
-
بعض ما جاء في مانشبت اللواء:
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان لبنان الرسمي لم يخرج عما ورد في سياق تأكيد أهمية عدم تعريض لبنان لأي مغامرة، ولفتت الى ان المعنيين باشروا الاتصالات التي تصب في هذا الإطار. واشارت الى ان التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان يجدر التوقف عندها.
الى ذلك أوضحت المصادر ان التخصير لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي يتم على قدم وساق، وأن ما خرج في الإجتماع التحضيري في القاهرة خطوة تسهم في انجاح المؤتمر بانتظار ما قد يخرج عن المشاركين فيه وكيفية مساعدة الجيش ضمن العناوين المقترحة في الأجتماع التحضيري.
الى ذلك رأت ان اجتماع الميكانيزم اليوم والذي ينحصر بالحضور العسكري، يتناول الخروقات الأخيرة والمرحلة الثانية من خطة حصر السلاح وقالت انه رغم التعثر الذي يصيب دورها الا انها مستمرة في مهامها.
-
Just in
-
09 :19
وزارة الخارجية الإيرانية: الأكاذيب الأميركية تستهدف الشعب الإيراني ضمن حملة مدروسة
-
08 :53
منخفض جوي يصل مساءً والطقس غدًا ماطر بغزارة والثلوج على 900 متر تتمة
-
08 :51
وزارة الخارجية الإيرانية: ما يُزعم حول البرنامج النووي وصاروخ إيران الباليستي العابر للقارات ليس إلا تكرارًا لسلسلة من الأكاذيب الكبرى
-
08 :50
هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل 4 أشخاص جراء غارات روسية على قرية في زابوروجيا
-
08 :26
تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين؟ تتمة
-
08 :24
هذا ما تريده إسرائيل تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
منخفض جوي يصل مساءً والطقس غدًا ماطر بغزارة والثلوج على 900 متر
-
تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين؟
-
هذا ما تريده إسرائيل
-
ماذا حدث في حامات؟
-
هل يقول الداخل «لا»؟
-
السفير الأميركي مستاء من بري؟!
-
المسيحيون.. المعنى قبل الدور! (طلال عساف)
-
لبنان لم يتلق أي تهديد.. ولا تواصل لـ رجي مع الرئاسات الثلاث!
-
تداعيات التصعيد الأميركي الإيراني على الشرق الأوسط: لبنان في "عين العاصفة"!
-
الأخبار: مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب يُطالب بإقالة رجّي
-
الديار: إستنفار سوري على الحدود مع لبنان... الثاني من نوعه في غضون ستة أشهر
-
الديار: مخاوف فلسطينيّة من إستهداف عين الحلوة مُجدّداً
-
اللواء: الانتخابات: مراوحة
-
البناء: "الحزب": من يدّعون السيادية هم الأكثر إلحاحاً في الاستجابة للتدخل الخارجي من أجل التمديد "للمجلس"
-
البناء: رجي يتحدث عن تهديدات... و"إسرائيل" تنفي...
-
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 25 شباط 2025
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 شباط 2025
-
نداء الوطن: مشطاح النبطية تركي الهوية ونجم رمضان
-
الأنباء الكويتية: الحرب الإسرائيلية على لبنان واردة في اي وقت
-
الأنباء الكويتية: تريث أحزاب كبرى في الإعلان عن مرشحيها للانتخابات
-
-
Just in
-
09 :19
وزارة الخارجية الإيرانية: الأكاذيب الأميركية تستهدف الشعب الإيراني ضمن حملة مدروسة
-
08 :53
منخفض جوي يصل مساءً والطقس غدًا ماطر بغزارة والثلوج على 900 متر تتمة
-
08 :51
وزارة الخارجية الإيرانية: ما يُزعم حول البرنامج النووي وصاروخ إيران الباليستي العابر للقارات ليس إلا تكرارًا لسلسلة من الأكاذيب الكبرى
-
08 :50
هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل 4 أشخاص جراء غارات روسية على قرية في زابوروجيا
-
08 :26
تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين؟ تتمة
-
08 :24
هذا ما تريده إسرائيل تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
منخفض جوي يصل مساءً والطقس غدًا ماطر بغزارة والثلوج على 900 متر
-
-
-
25 February 2026
-
تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين؟
-
-
-
25 February 2026
-
هذا ما تريده إسرائيل
-
-
-
25 February 2026
-
ماذا حدث في حامات؟
-
-
-
25 February 2026
-
هل يقول الداخل «لا»؟
-
-
-
25 February 2026
-
السفير الأميركي مستاء من بري؟!
-
-
-
25 February 2026
-
المسيحيون.. المعنى قبل الدور! (طلال عساف)
-
-
-
25 February 2026
-
لبنان لم يتلق أي تهديد.. ولا تواصل لـ رجي مع الرئاسات الثلاث!
-
-
-
25 February 2026
-
الذهب يرتفع مع استمرار الغموض بشأن رسوم ترامب الجمركية
-
-
25 February 2026
-
تداعيات التصعيد الأميركي الإيراني على الشرق الأوسط: لبنان في "عين العاصفة"!
-
-
-
25 February 2026