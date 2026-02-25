weather logo
البناء: "الحزب": من يدّعون السيادية هم الأكثر إلحاحاً في الاستجابة للتدخل الخارجي من أجل التمديد "للمجلس"

  • 25 February 2026
  • 3 hrs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: البناء

