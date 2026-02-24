weather logo
waether logo
xblack logo
Download the app
  • googleplay
  • appstore
© 2025. All Rights Reserved. By Koein

Tayyar Article

وسائل إعلام سورية: قوات العدو الإسرائيلي تتوغل في منطقة التل الأحمر وتطلق النار على رعاة الأغنام في محيط قرية كودنة بريف

  • 24 February 2026
  • 4 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in