كتب المراسل الميداني في قناة المنار علي شعيب (مرفقاً بصورة ) ما يلي :

"مشهدُ تحدٍ الآن بين ضابط و عدد من جنود الجيش اللبناني ومعهم اليتين وخيمة تمركزوا اليوم في سرده لمنع التسللات ، و بين ترسانة عسكرية ضخمة في الموقع المستحدث في" تلة الحمامص "

الآن محلقة تتوعد بإطلاق النار وتدعوا الى سحب قوة الجيش ، واخرى تحمل قنابل صوتية

"حمى الله جنودنا " "



وقد رفض جنود الجيش اللبناني الانسحاب بعد التهديدات الإسرائيلية باستهدافهم التي بثتها محلقة إسرائيلية ولا يزالون يتمركزون في نقطة تلة العمرة في سهل الوزاني.

