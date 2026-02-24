أعلنت وحدة الإنقاذ البحري في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني من مركزها في البترون عن انتشال جثة متحللة عُثر عليها على شاطئ الرمل في جزيرة الرمكين (الفنار) .



وتم نقل الجثة إلى ميناء البترون تمهيدا لتحويلها إلى المستشفى الحكومي حيث سيكشف عليها الطبيب الشرعي لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحديد هوية صاحبها.



وجرت عملية الانتشال بالتنسيق مع القوات البحرية في الجيش اللبناني.