كتب النائب نيكولا الصحناوي عبر صفحته ما يلي :" بعد استقبالنا اليوم الوزير وليد فياض، نطرح السؤال التالي على وزير الطاقة والمياه الحالي: لماذا لم يتمّ تلزيم مشروع توليد الطاقة الشمسية على نهر بيروت، والذي كان من الممكن أن يؤمّن 10 ميغاوات من الكهرباء لأهالي بيروت الأولى؟ أهالي بيروت يستحقّون حلولاً فعلية لا وعوداً مؤجّلة. "