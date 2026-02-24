نشرت وزارة الداخلية والبلديات، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يدعو الناخبين إلى التحقق من صحة بياناتهم على القوائم الانتخابية، قبل 1 آذار، وكتبت: "ليوصل صوتكن يوم الانتخابات، ما تنسوا تتأكدوا من صحة بياناتكن قبل 1 آذار، لأن صوتكن صورة وطن".

لمشاهدة الفيديو: https://x.com/MOIM_Lebanon/status/2026329853453050247?s=20