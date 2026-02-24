كتب الصحافي منير يونس عبر "أكس":

تذكرون ماذا حصل مع قانون كشف السرية المصرفية الذي تعدّل عدة مرات في البرلمان وبقي قاصراً عن تلبية الشروط الدولية..حتى اضطرّوا لتعديله كما يجب تحت الضغط وبال 👞سيحصل نفس الأمر مع قانوني اصلاح المصارف والفجوة الماليةسيراوغ المراوغون وفي نهاية الأمر سيرضخون مثل 🦓ستُبدي لكَ الأيّامُ ما كنتَ جاهلًاويأتيكَ بالأخبارِ من لم تُزوِّدِ !