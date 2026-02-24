تشير المعلومات إلى أن مرشّحًا على مقعد كاثوليكي محسوبًا على حزب القوات اللبنانية استُبعد من الانتخابات المقبلة، ورغم أن رئيس الحزب سمير جعجع تحدث عنه في مقابلة أخيرة مؤكّدًا أنه، رغم استبعاده، ما زال له دور، مستشهدًا بأنه سابقًا، وبعد انتهاء دوره السياسي، بقي حاضرًا داخل القوات اللبنانية وقريبًا منها، إلا أن هذا السياسي يُبدي امتعاضه في الجلسات الخاصة والصالونات السياسية، ولا يترك مناسبة في هذه المجالس إلا ويوجّه انتقادات إلى أداء رئيس القوات سمير جعجع وزوجته