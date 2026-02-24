أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الثلاثاء، بأن تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى أن الولايات المتحدة قادرة على شنّ هجوم جوي على إيران، لمدة أربعة أيام فقط، فيما قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن أكثر من ثلث الأسطول الأميركي من طائرات "E-3G Sentry" أصبح في أوروبا والشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة.

وعلى الرغم من الحشود الأميركية البحرية في المنطقة وضمنها حاملة الطائرات الأكبر في العالم "جيرالد فورد"، إلا أن مسؤولاً استخباراتياً إسرائيلياً، قال لـ"فايننشال تايمز"، إن "بإمكان الولايات المتحدة شن هجوم لمدة أسبوع من الضربات الأقل كثافة ضد إيران".

وكانت وسائل إعلام أميركية قد قالت أمس الاثنين، إن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال دان كاين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أن أي هجوم عسكري ضد إيران، لكن ترامب نفى لاحقاً ذلك قائلاً: "هذا خاطئ بنسبة مئة في المئة"، مؤكداً في الوقت نفسه تفضيل التوصل إلى اتفاق مع طهران، من دون أن يغفل عن تكرار تهديداته المتواصلة منذ أيام بأن فشل المفاوضات سيجعل إيران تواجه "يوماً سيئاً جداً".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد ذكرت أمس، أن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) عرضت أمام ترامب مخاوف من أن أي عملية عسكرية واسعة ضد إيران قد تتحول إلى حرب طويلة، تنطوي على مخاطر بسقوط قتلى أميركيين ومن قوات حليفة، فضلًا عن استنزاف القدرات الدفاعية الأميركية.

وأفاد التقرير بأن كاين ومسؤولين آخرين حذروا من أن مواجهة ممتدة قد تؤدي إلى تآكل أنظمة الدفاع الجوي الأميركية واستنزاف القوات الأميركية، مشيرين إلى أنه في حال استخدام كميات كبيرة من الذخائر لاعتراض الصواريخ الإيرانية فقد يؤثر ذلك على الاستعدادات لأي مواجهة محتملة مع الصين في المستقبل. وبحسب الصحيفة فإن "التقديرات الأميركية تفترض أن إيران قد تطلق كامل ترسانتها الصاروخية للدفاع عن النظام"، في حال نشوب حرب.

ووفقاً للتقييمات التي ذكرتها الصحيفة، تمتلك الولايات المتحدة مخزوناً من الصواريخ الاعتراضية يكفي للتعامل مع وابل من الصواريخ الإيرانية لمدة تُقدّر بنحو أسبوعين فقط، ما قد يزيد الضغط على المخزون المحدود من منظومات "باتريوت" و"ثاد" و"SM-3" الموجودة في الترسانة الأميركية.

حشود طائرات أميركية بأوروبا والشرق الأوسط

واليوم قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة نشرت أكثر من ثلث أسطولها العامل من طائرات (E-3G" في أوروبا والشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة، مستندةً في ذلك إلى بيانات تتبّع الرحلات الجوية.

وتتميّز طائرة "E-3G" بقبتها الرادارية الدوّارة الكبيرة، وهي من طائرات الإنذار المبكر القادرة على رصد الأهداف وتنفيذ مهام المراقبة في مختلف الظروف الجوية، ما يتيح توفير صورة آنية وشاملة عن النشاط في المجال الجوي المحيط.

ووفق الصحيفة، أظهرت صور التُقطت خلال الأيام الماضية وجود عشرات الطائرات الحربية في قواعد جوية أوروبية. وبيّنت صور منشورة على الإنترنت تمركز نحو 12 مقاتلة من طراز "F-22A Raptor " في قاعدة ليكنهيث الجوية في المملكة المتحدة، إضافة إلى رصد مقاتلة واحدة على الأقل من طراز "F-16 " أثناء هبوطها في جزر الأزور.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقاطع فيديو التُقطت من نافذة طائرة ركاب أثناء تحرّكها على مدرج مطار خانيا في جزيرة كريت، أظهرت ما لا يقل عن 10 مقاتلات إضافية من طراز "F-35" إلى جانب طائرات قتالية أخرى.