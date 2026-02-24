يعلن مستشفى تنورين الحكومي عن إعادة التعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في جميع أقسام المستشفى ومع جميع الأطباء. ويؤكد المستشفى أن هذا القرار الصادر عن مدير الضمان يأتي في إطار الحرص على تأمين أفضل الخدمات الصحية لأهالي المنطقة، بعدما فشلت كل محاولات الاستغلال السياسي لهذا الملف في التأثير على مسار العمل الإداري والطبي.