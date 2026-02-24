Tayyar Article
البستاني من مجلس النواب: ضرورة إشراك لجنة الاقتصاد في نقاشات إعادة هيكلة المصارف وضمان الشفافية بشأن ملاحظات صندوق النقد الدولي
-
24 February 2026
-
11 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
صرّح النائب البروفيسور فريد البستاني من مجلس النواب، عقب انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة المخصّصة لدرس تعديل قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وذلك بحضور وزراء المال والاقتصاد والعدل ياسين جابر وعامر البساط وعادل نصّار، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وأوضح البستاني أنّه استهلّ مداخلته بالتأكيد على ضرورة إشراك لجنة الاقتصاد الوطني في كل النقاشات المتعلقة بهذين المشروعين، مشددًا على أنّهما يندرجان ضمن صلب اختصاصات اللجنة ومهامها، ولا يجوز أن تكون اللجنة على هامش البحث، بل يجب أن تكون جزءًا أساسيًا منه. وطالب الحكومة بإقرار الخطة الاقتصادية التي اقترحها وزير الاقتصاد وتحويلها إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها قبل عرضها على الجهات الدولية، مؤكدًا أنّ الخطة ترتبط بمستقبل لبنان لسنوات عدة، ومن هنا تأتي أهمية حصولها على موافقة المجلس النيابي. كما شدّد في مداخلته على أهمية إجراء التدقيق الجنائي لتحديد المسؤوليات التي أدت إلى الانهيار المالي، معتبرًا أنّ ذلك يشكّل عنصرًا جوهريًا في قانون الانتظام المالي.
وأشار إلى أنّه طلب توضيح الملاحظات التي يجري على أساسها إعادة درس قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي سبق وأُقرّ بتاريخ 14/8/2025، ولا سيّما تلك المرتبطة بمطالب صندوق النقد الدولي، مؤكّدًا أنّ الاطلاع الواضح على هذه الملاحظات يساهم في فهم الإطار العام للنقاش وتحديد النقاط الأساسية قبل اتخاذ أي قرار.
ولفت البستاني إلى وجود ترابط مباشر بين قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي، ما يفرض، مناقشتهما بالتوازي لا بصورة منفصلة أو متعاقبة، نظرًا لانعكاس كل منهما على الآخر.
وختم بالتأكيد أنّ لجنة الاقتصاد لا يمكن أن تبقى في ظلّ مناخ من الغموض أو الاكتفاء بما يُتداول في وسائل الإعلام بشأن ملاحظات صندوق النقد الدولي، مطالبًا بتزويد اللجنة بكامل التفاصيل الرسمية قبل الشروع في أي نقاش تشريعي.
-
Just in
-
18 :14
القناة 12 الإسرائيلية: إقلاع 12 مقاتلة أميركية من طراز F 22 المخصصة لمهام الهجوم من بريطانيا إلى الشرق الأوسط
-
18 :13
الهيئة السياسية للتيار: كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين تتمة
-
17 :55
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل منع وقوع حادث نووي في أوكرانيا مع دخول الصراع المأساوي عامه الخامس
-
17 :51
الجديد: ارتياح دولي في اجتماع القاهرة بعد عرض قائد الجيش وقائد قوى الأمن
-
17 :50
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقدم لقطاع الطاقة الأوكراني حزمة طوارئ جديدة بقيمة 100 مليون يورو
-
17 :49
بعد تعليقات رجّي... إلغاء حجوزات سفر إلى لبنان! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الجيش يكشف ماذا حصل أثناء استحداث نقطة مراقبة في سردة - مرجعيون!
-
EXCLUSIVE
خفايا تأجيل الإنتخابات.. التمديد رهن "تسوية آذار" - محمّد حميّة
-
100 مليون دولار للجيش اللبناني...
-
EXCLUSIVE
كواليس - وزير مُتعَب ويتمنى ترك الوزارة!
-
أبو زيد: وسط التحديات وتصاعد القلق... نتطلّع الى الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
-
رسالة تهديد وصلت إلى لبنان... هذا ما ستقوم به إسرائيل!
-
بعد إختطافهما في منطقة الكولا... بيان للجيش!
-
باسيل من جبيل: اذا اردتم تأجيل الانتخابات بسبب طلب خارجي أو داخلي يجب أن يكون لديكم الجرأة لتبرير ذلك
-
محافظ البقاع يوجّه إنذاراً بالإخلاء!
-
منخفض جوي بارد في طريقه الى لبنان!
-
ملف الشاحنات بين لبنان وسوريا: توسيع الاستثناءات وتمسّك بالمعاملة بالمثل
-
حرب على إيران أم تسوية: كلفة لبنان عالية
-
لبنان في بيت النار: لغز مسيّرات عوكر وحامات وتصفيات نتنياهو
-
ما حسابات «الخماسية» للدفع نحو تأجيل الانتخابات النيابية؟
-
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات!
-
ما هي خلفيات قرار مغادرة بعض موظفي السفارة الأميركية في بيروت؟!
-
لبنان تلقى رسائل تحذير دولية
-
قراءة نقدية للواقع المسيحي: أسئلة الرؤيا والدور
-
بالصور - وفدٌ كبير من الهيئة السياسية للتيار يهنئ البخاري بعيد التأسيس السعودي
-
الجمهورية: قطع الطريق امام عودة تيار "المستقبل" إلى الحياة السياسية والنيابية
-
-
Just in
-
18 :14
القناة 12 الإسرائيلية: إقلاع 12 مقاتلة أميركية من طراز F 22 المخصصة لمهام الهجوم من بريطانيا إلى الشرق الأوسط
-
18 :13
الهيئة السياسية للتيار: كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين تتمة
-
17 :55
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل منع وقوع حادث نووي في أوكرانيا مع دخول الصراع المأساوي عامه الخامس
-
17 :51
الجديد: ارتياح دولي في اجتماع القاهرة بعد عرض قائد الجيش وقائد قوى الأمن
-
17 :50
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقدم لقطاع الطاقة الأوكراني حزمة طوارئ جديدة بقيمة 100 مليون يورو
-
17 :49
بعد تعليقات رجّي... إلغاء حجوزات سفر إلى لبنان! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الهيئة السياسية للتيار: كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين
-
-
-
24 February 2026
-
بعد تعليقات رجّي... إلغاء حجوزات سفر إلى لبنان!
-
-
-
24 February 2026
-
يونس: سيحصل نفس الأمر مع قانوني اصلاح المصارف والفجوة المالية!
-
-
-
24 February 2026
-
جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الخميس المقبل
-
-
-
24 February 2026
-
ضربات إسرائيلية قد تطال المطار... رجي يتخوف!
-
-
-
24 February 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - مرشح استبعد من الانتخابات... ممتعض من جعجع!
-
-
-
24 February 2026
-
واشنطن قادرة على مهاجمة إيران لـ4 أيام فقط؟
-
-
-
24 February 2026
-
مستشفى تنورين الحكومي: إعادة التعاقد مع الضمان الاجتماعي
-
-
-
24 February 2026
-
انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من جمهورية الدومينيكان بما فيها العاصمة
-
-
-
24 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - قانون عالق على طريق الحل قريباً...
-
-
-
24 February 2026