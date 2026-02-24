weather logo
Tayyar Article

"الجديد": إلى جانب لودريان يضم الوفد الفرنسي في اجتماع القاهرة الجنرال فالنتان سيلر ممثل فرنسا في "الميكانيزم" وفي اللجنة العسكرية التقنية الخاصة بلبنان

  • 24 February 2026
  • 2 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

