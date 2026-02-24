أبو زيد: وسط التحديات وتصاعد القلق... نتطلّع الى الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
24 February 2026
source: tayyar.org
كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر منصة إكس:
وسط التحديات وتصاعد القلق في لبنان والمنطقة من مخاطر أي حرب محتملة بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران، نتطلّع الى الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني اليوم في القاهرة، آملين بلورة مقررات داعمة فعلاً للمؤسسة العسكرية ومُساعِدة للبنان على حماية استقراره وأمنه وتحييده عن المخاطر.
18 :14
القناة 12 الإسرائيلية: إقلاع 12 مقاتلة أميركية من طراز F 22 المخصصة لمهام الهجوم من بريطانيا إلى الشرق الأوسط
18 :13
الهيئة السياسية للتيار: كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين تتمة
17 :55
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل منع وقوع حادث نووي في أوكرانيا مع دخول الصراع المأساوي عامه الخامس
17 :51
الجديد: ارتياح دولي في اجتماع القاهرة بعد عرض قائد الجيش وقائد قوى الأمن
17 :50
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقدم لقطاع الطاقة الأوكراني حزمة طوارئ جديدة بقيمة 100 مليون يورو
17 :49
بعد تعليقات رجّي... إلغاء حجوزات سفر إلى لبنان! تتمة
رسالة تهديد وصلت إلى لبنان... هذا ما ستقوم به إسرائيل!
بعد إختطافهما في منطقة الكولا... بيان للجيش!
باسيل من جبيل: اذا اردتم تأجيل الانتخابات بسبب طلب خارجي أو داخلي يجب أن يكون لديكم الجرأة لتبرير ذلك
محافظ البقاع يوجّه إنذاراً بالإخلاء!
منخفض جوي بارد في طريقه الى لبنان!
ملف الشاحنات بين لبنان وسوريا: توسيع الاستثناءات وتمسّك بالمعاملة بالمثل
حرب على إيران أم تسوية: كلفة لبنان عالية
لبنان في بيت النار: لغز مسيّرات عوكر وحامات وتصفيات نتنياهو
ما حسابات «الخماسية» للدفع نحو تأجيل الانتخابات النيابية؟
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات!
ما هي خلفيات قرار مغادرة بعض موظفي السفارة الأميركية في بيروت؟!
لبنان تلقى رسائل تحذير دولية
قراءة نقدية للواقع المسيحي: أسئلة الرؤيا والدور
بالصور - وفدٌ كبير من الهيئة السياسية للتيار يهنئ البخاري بعيد التأسيس السعودي
الجمهورية: قطع الطريق امام عودة تيار "المستقبل" إلى الحياة السياسية والنيابية
الجمهورية: اجراء الإنتخابات في موعدها؟
الديار: لماذا تريد "الخماسية" تأجيل الانتخابات؟
اللواء: المخرج لإنتخابات المغتربين يكون وفق قانون الانتخاب النافذ
اللواء: قيادي في "الحزب": لبنان بات في مرمى العدوان الشامل في اي لحظة
البناء: دبلوماسيون غربيون وعرب نقلوا عدم حماسة دولهم لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان
18 :14
القناة 12 الإسرائيلية: إقلاع 12 مقاتلة أميركية من طراز F 22 المخصصة لمهام الهجوم من بريطانيا إلى الشرق الأوسط
18 :13
الهيئة السياسية للتيار: كل كلام شعبوي لفريق وزير الطاقة استخفاف بعقول اللبنانيين تتمة
17 :55
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نواصل منع وقوع حادث نووي في أوكرانيا مع دخول الصراع المأساوي عامه الخامس
17 :51
الجديد: ارتياح دولي في اجتماع القاهرة بعد عرض قائد الجيش وقائد قوى الأمن
17 :50
رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقدم لقطاع الطاقة الأوكراني حزمة طوارئ جديدة بقيمة 100 مليون يورو
17 :49
بعد تعليقات رجّي... إلغاء حجوزات سفر إلى لبنان! تتمة
