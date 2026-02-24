كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر منصة إكس:

وسط التحديات وتصاعد القلق في لبنان والمنطقة من مخاطر أي حرب محتملة بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران، نتطلّع الى الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني اليوم في القاهرة، آملين بلورة مقررات داعمة فعلاً للمؤسسة العسكرية ومُساعِدة للبنان على حماية استقراره وأمنه وتحييده عن المخاطر.