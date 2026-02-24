weather logo
Tayyar Article

وزير الدفاع الإيراني: إيران لا تسعى إلى الحرب ولكن إذا فرضت عليها فسوف تدافع عن نفسها بكل قوة وتلقن الأعداء درسا لن ينسوه

  • 24 February 2026
  • 57 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

