صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

نتيجة سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير السوريَّين (ح.س.) و(ب.ص.) بتاريخ 23 / 2 / 2026 في بلدة المجدل – وادي خالد بعد استدراجهما من قبل عصابة إلى منطقة الكولا - بيروت وخطفهما بتاريخ 19 / 2 / 2026 وطلب فدية مالية للإفراج عنهما.

تجري المتابعة لتوقيف المتورطين.