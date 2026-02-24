عكس السير: هلا حداد-

مع صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تبدّدت الشكوك حول احتمال تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، سواء لأسباب تقنية أو سياسية، وبدأت الجديّة تتّضح لدى معظم الأحزاب في دراسة الترشيحات والتحالفات. مع اقتراب موعد الانتخابات، نقرأ المشهد الانتخابي مع مؤسّس ومدير «ستاتيستكس ليبانون» ربيع الهبر.





هل حُسمت الانتخابات في أيار المقبل؟



في الظاهر، تشير جميع المواقف إلى أنّ الانتخابات ستُجرى في موعدها في العاشر من أيار كما هو متداول.







هل رُسمت خريطة التحالفات وحُسمت الترشيحات؟



في الواقع، لم تُحاكِ التحالفات بعد بشكل نهائي، كما أنّ الترشيحات لا تزال تتبلور ببطء. نحن أمام مشهدية غير مألوفة، حيث يطغى البطء على تشكيل التحالفات وإعلان الترشيحات، وعلى انطلاق الحملات الانتخابية. إلا أنّ الصورة العامة توحي بأنّ الانتخابات ستُجرى في موعدها بعدما كان هناك تردّد سابقًا.







أبرز الأسئلة المطروحة: هل سيُخرق الثنائي الشيعي؟



المعطيات تشير إلى أنّ هذا الثنائي لن يُخرق. غير أنّ المشهد في جبيل وكسروان قد يختلف تبعًا لطبيعة التحالفات، لا سيما إذا حصل تعاون بين بعض القوى المسيحية.







هل من تحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر؟



لا تبدو صورة تحالفات التيار واضحة حتى الساعة، سواء أكان متحالفًا أم لا مع الحزب. وحتى إن وُجد اتفاق ما، فإنه لم يتبلور بصورة جلية بعد.







ماذا عن حجم كتلة القوات اللبنانية؟



من المرجّح أن تحافظ على عدد نوابها على الأقل، مع احتمال زيادته.







و«تكتل لبنان القوي»؟



من غير المتوقع أن يحافظ على حجمه الحالي، وإن كان تراجعه لن يكون كبيرًا، لكن من المستبعد أن يحقق زيادة، خصوصًا أنّ تحالفه مع حزب الله ليس محسومًا.







ماذا عن دائرة الشمال الثالثة؟



تشهد الساحة شدّ حبال في مختلف الاتجاهات، وهذه تُعد من أكثر الدوائر تعقيدًا، ويتوقف مسارها إلى حدّ كبير على إمكان قيام تحالف بين القوات اللبنانية والكتائب.







ماذا عن زحلة؟



تبدو متجهة نحو معركة انتخابية حامية، مع أفضلية واضحة للقوات اللبنانية.







والبقاع الغربي؟



يُتوقّع أن تكون المعركة قاسية، مع احتمال قيام لائحة تضم حركة أمل إلى جانب شخصيات سنية مستقلة وربما شخصيات كانت في السابق ضمن تيار المستقبل. كما يُرجَّح أن يكون حسن مراد وشخصيات سنية أخرى في تحالف في مواجهة الحزب التقدمي الاشتراكي







ماذا عن وضع المتن؟



يُتوقع قيام تحالف بين القوات والكتائب، ما قد يجعل المعركة نسخة معدّلة عن الانتخابات الماضية، مع لائحة شخصيات منشقة عن التيار الوطني الحر.







كسروان - جبيل؟



الصورة أقرب إلى غياب لوائح التغييريين بصيغتها السابقة، مع احتمال قيام تحالف بين فريد الخازن ونعمة افرام، فيما تبقى خيارات الكتائب مفتوحة بين أكثر من تحالف.







وماذا عن الشوف - عاليه؟



يتوقف المشهد على طبيعة تحالفات الحزب التقدمي الاشتراكي، سواء مع القوات والكتائب أو الكتائب ضمن لائحة مواجهة أخرى مع التغييريين، فيما لا تزال الصورة غير مكتملة بالنسبة إلى بعض القوى والشخصيات، وما اذا كان سينضم التيار الوطني الحر الى لائحة وهاب او ارسلان.







في عكار؟



لا تزال التحالفات غير واضحة، مع وجود أكثر من صيغة محتملة، من بينها لوائح تضم التيار الوطني الحر، وأخرى تضم شخصيات سنية مستقلة، وثالثة قد تضم القوات اللبنانية مع حلفاء من الطائفتين السنية والعلوية.







ماذا عن تركيبة المجلس النيابي المقبل؟



من المرجح أن تكون شبيهة إلى حدّ كبير بالتركيبة الحالية، مع تغيّر في الأوزان داخل الساحة السنية. فقد برزت شخصيات سنية مستقلة أصبحت تمثل ثقلً أكبر، في ظل غياب تيار المستقبل عن المشهد المباشر، رغم بقائه قوة مؤثرة، وهو في حال إعادة تجميع صفوفه يستطيع أن يفوز بعدد من المقاعد.







في الخلاصة؟



تبدو الانتخابات متجهة إلى الحدوث في موعدها، بعدما شكّك كثيرون سابقًا في إمكانية إجرائها. وقد شكّل تثبيت الموعد عنصر مفاجأة دفع مختلف القوى إلى إطلاق ورشها الانتخابية والاستعداد لخوض الاستحقاق.

