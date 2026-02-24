



اللواء: أسرار



لغز

شكلت عمليات ترحيل موظفين أميركيين مع عائلاتهم عبر مطار بيروت مؤشراً على أن «أمراً ما» استدعى ذلك في ظل احتمالات حرب غير قصيرة مع طهران..



غمز

لم يُقدِّم مرشحون مسيحيون أية ترشيحات بعد بإنتظار خيارات الأيام القليلة التي تسبق انتهاء مهلة الترشيح دستورياً..



همس

تؤكِّد إشارات عربية من تشدُّد قوي لجهة عدم قبول ضربة أميركية - إسرائيلية لإيران..













البناء: خفايا وكواليس





خفايا

يقول خبراء عسكريون يتابعون التنقلات الأميركية العسكرية على مسارح متعددة عالمياً إن هناك خطة نشر طائرات متعددة الوظائف بكميات كبيرة في قواعد أميركية موزعة بين أوروبا والمحيط الهندي وتركيزاً كبيراً على تأمين الوصول إلى القواعد الأميركية في الأردن واليونان وقبرص وجعلها نقاط انطلاق مباشرة في حالة حرب مع إيران، بما يدفع للاعتقاد بسحب حاملات الطائرات من منطقة الحرب إذا اتخذ القرار، بعدما ثبتت استحالة تأمين حمايتها من الصواريخ الإيرانية وما تعنيه المخاطرة باحتمال غرق إحدى الحاملات وما عليها من طائرات وبحارة. ويعتقد الخبراء أن الحمايات الدفاعية الأميركية عن اليونان وقبرص والأردن مكرّسة لحماية “إسرائيل”، لكنها ليست كافية لحماية هذه الدول من الصواريخ الإيرانية في حالة الحرب، إذا طبقت إيران معادلة أن الدول التي تمنح أراضيها وأجواءها للحرب عليها سوف تعامل كدول شريكة في العدوان.



كواليس

سجلت سفارة دولة عربية غير مشاركة في الخماسية عدم صدور أي موقف من سفراء الدول المشاركة في الخماسية يؤكد أن حكوماتهم تؤيد إجراء الانتخابات في موعدها أو أنها تعتبر الانتخابات شأناً لبنانياً داخلياً لا علاقة لها به. وهذه مواقف كانت تصدر تقليدياً عن سفراء الخماسية، كما أن عدم صدور مواقف تتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها عن الحكومة والكتل النيابية التي كانت تصدر مثل هذه المواقف تقليدياً أسباب كافية للاعتقاد بأن مشروع تأجيل الانتخابات الذي كشف عن وجوده كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يُسحب بعد عن الطاولة رغم الضرر البالغ الذي أصابه بفعل كلام برّي وتأكيد إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها وتحويله للموقف من التأجيل إلى نوع من التحدّي الذي ينتظر مواقف من الذين بنوا رصيدهم السياسيّ والأخلاقيّ على رفض كل أشكال التمديد النيابيّ والرئاسيّ.













نداء الوطن: أسرار





تلقى إعلاميٌ بارز من إعلاميي الممانعة توبيخًا قاسيًا من مسؤول عسكري رفيع، على خلفية ما أوردته وسيلته عن لقاء عُقِد بين شخصية لبنانية وشخصية إسرائيلية.



علمت "نداء الوطن" أن المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى طرابلس من سوريا، تحت عنوان "طرابلس الشام"، جرى تحويلها عبر جمعيات إغاثية سورية إلى جمعيات إغاثية في طرابلس، ولم تصل عبر الدولة السورية خلافًا لما حاول البعض الترويج له.