نداء الوطن: علمت "نداء الوطن" أن المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى طرابلس من سوريا، تحت عنوان "طرابلس الشام"، جرى تحويلها عبر جمعيات إغاثية سورية إلى جمعيات إغاثية في طرابلس، ولم تصل عبر الدولة السورية خلافًا لما حاول البعض الترويج له.