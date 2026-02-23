مصير الاستحقاق النيابي يزداد غموضا
23 February 2026
10 hrs ago
source: OTV News
مصير الاستحقاق النيابي يزداد غموضا
08 :25
قراءة نقدية للواقع المسيحي: أسئلة الرؤيا والدور (الجمهورية) تتمة
08 :20
رسالة من ويتكوف وكوشنر لترامب بشأن إيران.. وهذا ما جاء بها (Skynews) تتمة
08 :03
رئيسة المفوضية الأوروبية من كييف: أوروبا تقف بثبات إلى جانب أوكرانيا ماليًا وعسكريًا
08 :02
ترامب يحذر إيران: "يوم سيئ للغاية"..! تتمة
07 :53
بالصور - وفد كبير من الهيئة السياسية للتيار يهنئ البخاري بعيد التأسيس السعودي تتمة
07 :26
وسائل إعلام روسية: السلطات تفتح قضية جنائية ضد مؤسس تطبيق "تيليغرام" بتهمة تسهيل الأنشطة الإرهابية
