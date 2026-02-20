طرابلسي: لجنة المعادلات لا تًصدّق شهادات الخريجين... أمر عجيب
20 February 2026
source: tayyar.org
كتب النائب ادغار طرابلسي عبر منصة X:
راجعت اليوم المدير العام بالتكليف للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب بخصوص مجموعة عددها ليس بقليل من حملة الشهادات "دكتوراه بالعلاج الفيزيائي" DPT من جامعة خاصة مستوفية الشروط ولديها إذن تعليم هالبرنامج، إلا ان لجنة المعادلات لا تًصدّق شهادات الخريجين. أمر عجيب: نعطيهم إذن التعليم ولا نصدق شهاداتهم. الحجة ان اللجنة الفنية ومجلس التعليم العالي مش عاجبهم استاذ ما او نقص بمعدات ما في الكلية المعنية... شو جرم هالطلاب؟ الظاهر لازم نعدل القانون. يا أما بتاخد الكلية الإذن والاعتراف سوية، او نرفضها من الاساس. أخذت من الدكتور الخطيب وعد بتسوية الاوضاع اللي كان ابتدا المسعى بخصوصها أيام الوزير عباس الحلبي. على أمل أن نرى التسوية بأيام هالحكومة ولا نتأخر بإنصاف اشخاص اشتغلوا واجتهدوا ودرسوا اختصاص "مرخص" بكلية "مرخصة" ومستوفية الشروط. كنا فرحنا بتشكيل مجلس التعليم العالي واللجان الفنية، لكن نريد ان تفرجوها عالناس والجامعات.
