وفد من "التيار" زار منسى... وعرضٌ للتحديات الاستثنائية التي تمرّ بها المنطقة ولبنان
20 February 2026
source: tayyar.org
زار وفد من التيار الوطني الحر ضم نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري والنائب السابق إدي معلوف وزير الدفاع اللواء ميشال منسى في اليرزة، وأبلغاه دعم التيار الوطني الحر للمؤسسة العسكرية في جهودها الرامية إلى حفظ الأمن واسترداد السيادة على جميع الأراضي اللبنانية.
وكان عرض للتحديات الاستثنائية التي تمرّ بها المنطقة ولبنان، وتمنى الوفد حصول تعاون جدّي بين المعنيين من مختلف الاتجاهات، بما يوفّر الظروف التي تمكّن اللبنانيين من تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
