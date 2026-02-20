زار وفد من التيار الوطني الحر ضم نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري والنائب السابق إدي معلوف وزير الدفاع اللواء ميشال منسى في اليرزة، وأبلغاه دعم التيار الوطني الحر للمؤسسة العسكرية في جهودها الرامية إلى حفظ الأمن واسترداد السيادة على جميع الأراضي اللبنانية.



وكان عرض للتحديات الاستثنائية التي تمرّ بها المنطقة ولبنان، وتمنى الوفد حصول تعاون جدّي بين المعنيين من مختلف الاتجاهات، بما يوفّر الظروف التي تمكّن اللبنانيين من تجاوز هذه المرحلة الصعبة.