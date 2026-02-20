قامت قيامة اللبنانيين ولم "تقعد". رسوم اعتباطية وظلم بحق الفقراء والشعب اللبناني عموماً. قرار اتخذته الحكومة اللبنانية بمشاركة الوزراء المعنيين وخاصة المالية والطاقة، من دون ان يرف لهما جفن، ما شكل ضرباً بعرض الحائط كل المعايير الإصلاحية الشاملة المطلوبة.

إزاء الغضب الشعبي، اختار رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس القوات اللبنانية الذي يشارك في الحكومة بوزراء أربعة، طريقاً أخرى، هي الهروب من المسؤولية عبر شعارات مضحكة، بدلاً من شجاعة تحمل المسؤولية.



ففيما كان اللبنانيون الصائمون إما في رمضان وإما في زمن الصوم المسيحي، ينتظرون تصحيحاً أو مراجعة من سلام، أطل على اللبنانيين بترف الحديث عن إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ... وبالتوازي، كان جعجع يشير إلى أن "القوات" ستتخذ الموقف المناسب في مجلس النواب، وكأن وزراءه أشباح من حزب آخر ولا يمثلونه!

ولكي يكمل جعجع طريق "الهريبة" المعتاد عليها، أقحم كالعادة في حديثه الإذاعي التيار الوطني الحر مع الثنائي الشيعية التي يتشارك معها الحكومة، فيما "التيار" ليس مشاركاً أصلاً في حكومة العجز. لكن فات جعجع أن ستر الخطايا الكبرى بحث اللبنانيين لم يعد ممكناً كما في السابق، ف"الشمس شارقة والناس قاشعة" فشل وزرائه وتخبطه شخصياً في ما كان وعد به اللبنانيين من المن والسلوى!