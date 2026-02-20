سُئِلت نائبة في كتلة التغييريين عن النائب التي تعتبره الزميل المفضل لها في المجلس النيابي، فكان الجواب بأنها أقرب الى نائب وقانوني صاحب مواقف جريئة ودائماً تجلس الى جانبه في الجلسات النيابية ومعجبة بأدائه، ما بدا أنه غزل.