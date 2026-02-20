بلاغٌ من قوى الأمن عن "حقيبة سوداء" في بيروت.. هذه تفاصيله!
20 February 2026
source: tayyar.org
صدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّـالــي:
"قُرابة السّاعة 16:00 من تاريخ 19-2-2026، أقدم شخصٌ مجهول الهويّة على ترك حقيبة سوداء تحتوي على حاسوبَين محمولَين "Laptop" وهاتف خلوي، وذلك على رصيفٍ أمام موقف عام لركن السّيّارات في محلّة كليمنصو.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب هذه المديريّة العامّة من مالك الحقيبة التّوجّه لاستلامها من مركز فصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت، الكائن في ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتّصال على الرّقم: 789086 –01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات اللّازمة".
