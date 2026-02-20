ضبط فان يُستَخدم معملًا متنقلًا لتصنيع المخدرات
20 February 2026
source: tayyar.org
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:
في إطار عمليات الرصد والدهم المتواصلة التي يقوم بها الجيش لمكافحة الاتجار بالمخدرات، نفّذت دورية من مديرية المخابرات كمينًا في بلدة الكويخ – الهرمل، وتمكنت من ضبط فان يُستَخدم معملًا متنقلًا لتصنيع المخدرات، وبداخله كمية كبيرة منها. كما أوقفت دورية أخرى في منطقة السويقة – طرابلس 7 مواطنين لتأليفهم عصابة تنشط في الاتجار بالمخدرات وترويجها، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف ومادة السيلفيا وحبوب الكبتاغون. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
Just in
13 :59
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سننشئ تحالفات حول أو داخل الشرق الأوسط في مواجهة المحاور الراديكالية سواء الشيعية أو السنية
13 :58
المجر تقول إنها ستعترض على مجموعة العقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا
13 :37
الخارجية الأفغانية: الهجمات الباكستانية على ننغرهار وبكتيكا أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين
13 :33
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال (الجزيرة)
13 :31
الكرملين: في حال تم نشر أسلحة نووية على أراضي إستونيا موجهة نحو روسيا فإننا سنرد بالمثل
13 :23
المطران الياس عودة: ليبذل المسؤولون قصارى جهدهم للخير تتمة
