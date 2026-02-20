Tayyar Article
الكرملين: لن يكون هناك حوار بشأن اتفاق سلام مع اليابان التي تتخذ موقفًا عدائيًّا حيال روسيا
20 February 2026
2 mins ago
Just in
12 :20
وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة مواصلة المشاورات بهدف دفع المفاوضات بين طهران وواشنطن قُدمًا والوصول لإطار مقبول لجميع الأطراف المعنية
11 :50
"زلزال كبير"... راصد الزلازل الهولندي يحذر من جديد! (العربية) تتمة
11 :44
الحريري غادر بيروت إلى الإمارات العربية المتحدة
11 :42
بعد لقائه برّي... ماذا كشف رعد؟ تتمة
11 :30
جهاز الأمن الأوكراني: أحبطنا مخططًا روسيًّا لاغتيال مسؤول في جهاز الاستخبارات الأوكرانية
11 :30
خطوة غير مسبوقة: هذا ما يستعدّ ترامب لفعله! تتمة
Other stories
بعد لقائه برّي... ماذا كشف رعد؟
في لبنان: مشهد صادم… نفوق أكثر من 63 حيوانا!
منخفض آتٍ من اليونان سيؤثر على لبنان في هذا الموعد!
ليلاً... مأساة في الكفاءات: وفاة طفل إثر حادثة مروّع!
هجوم استباقي ضد "الحزب".. واتصالات لتحييد لبنان!
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات.. هكذا أصبحت!
EXCLUSIVE
كواليس - نائب سابق يقتله الغضب!
الجمهورية: كلام جدي حصل بين سفراء "الخماسية" حول إمكانية تأجيل الانتخابات
الديار: لا سلام ولا كلام بين الحريري والبخاري!
البناء: هل ن حسم الحريري خياره وقراره الانتخابي؟
البناء: هل سيترجم "الحزب" مواقف الشيخ قاسم بالتدخل عسكرياً؟
البناء: عودة الحريري وعلاقته بالسعودية محور اهتمام سياسي وإعلامي
عناوين الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026
أسرار الصحف ليوم الجمعة 20 شباط 2026
اللواء: معالجات معيشية قبل الإضراب
اللواء: بري: للترشُّح في كل الدوائر بما في ذلك الـ 16
الأنباء الكويتية: إنذار دبلوماسي.. "الخماسية" غير راضية!
الأنباء الكويتية: عباس ابراهيم إلى دائرة جبيل؟
نداء الوطن: من سيخلف جميل السيد؟
الشرق الأوسط السعودية: مفاوضات لتبادل أسرى في السويداء بوساطة أميركية
